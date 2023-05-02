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買嘸蛋？每餐2份蛋白質 營養師教你輕鬆攝取「這類」最優

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
魚類含有豐富的蛋白質，調整食物的選擇，減少雞蛋攝取，一樣能兼顧營養。記者王勇超／攝影
魚類含有豐富的蛋白質，調整食物的選擇，減少雞蛋攝取，一樣能兼顧營養。記者王勇超／攝影

前一陣子全台缺蛋，民眾忙找蛋、買蛋，擔心不吃蛋，營養受影響。高雄民生醫院營養室主任林玉惠說，1顆雞蛋大約含有蛋白質7公克，民眾可以改吃半盒豆腐或一杯190ml的無糖豆漿、半碗毛豆或半掌心的魚或肉，就等同1顆雞蛋的蛋白質，不是非蛋不可。

林玉惠表示，六大類食物包括全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類、乳品類。其中豆魚蛋肉類、乳品類都含有豐富的蛋白質，調整食物的選擇，減少雞蛋攝取或無蛋料理一樣能兼顧營養。

依據衛福部「我的餐盤」六口訣中的『豆魚蛋肉一掌心』，建議每餐攝取2份蛋白質，也指出蛋白質食物的優先選擇順序，豆類（黃豆、黑豆、毛豆及其製品）是第一選擇，其次是魚類或海鮮，第三是蛋類，最後是肉類，民眾可以從不同的食物，選擇到適合且足夠分量的蛋白質來源。

高雄市立民生醫院顏家祺院長表示，可以透過多元化的飲食攝取，並藉由各種豐富蛋白質來源的食物來彌足現今蛋源短缺的飲食替代選擇，輕鬆攝取到人體所需的白質食物。

民眾可藉由各種豐富蛋白質來源的食物，來做為蛋源短缺的飲食替代選擇。圖／民生醫院提供
民眾可藉由各種豐富蛋白質來源的食物，來做為蛋源短缺的飲食替代選擇。圖／民生醫院提供
民生醫院對民眾宣導，可透過多元化的飲食攝取蛋白質，不是非蛋不可。圖／讀者提供
民生醫院對民眾宣導，可透過多元化的飲食攝取蛋白質，不是非蛋不可。圖／讀者提供

雞蛋 魚類

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