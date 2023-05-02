買嘸蛋？每餐2份蛋白質 營養師教你輕鬆攝取「這類」最優

前一陣子全台缺蛋，民眾忙找蛋、買蛋，擔心不吃蛋，營養受影響。高雄民生醫院營養室主任林玉惠說，1顆雞蛋大約含有蛋白質7公克，民眾可以改吃半盒豆腐或一杯190ml的無糖豆漿、半碗毛豆或半掌心的魚或肉，就等同1顆雞蛋的蛋白質，不是非蛋不可。

林玉惠表示，六大類食物包括全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類、乳品類。其中豆魚蛋肉類、乳品類都含有豐富的蛋白質，調整食物的選擇，減少雞蛋攝取或無蛋料理一樣能兼顧營養。

依據衛福部「我的餐盤」六口訣中的『豆魚蛋肉一掌心』，建議每餐攝取2份蛋白質，也指出蛋白質食物的優先選擇順序，豆類（黃豆、黑豆、毛豆及其製品）是第一選擇，其次是魚類或海鮮，第三是蛋類，最後是肉類，民眾可以從不同的食物，選擇到適合且足夠分量的蛋白質來源。