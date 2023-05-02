本土A肝患者完成回溯疫調 羅一鈞：均未吃過好市多莓果

好市多熱門商品「科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出A肝病毒，民眾人心惶惶。疾管署副署長羅一鈞表示，今年累計31例的本土個案中，經回溯性疫調，都未食用過好市多的冷凍三種綜合莓，近期也無新增通報病例。但因A型肝炎潛伏期達60天，因此近日食用過的民眾應觀察至6月底。

羅一鈞表示，上周原先公布30例本土個案，但有1例境外移入個案改判為本土，因此今年累計31例。但這些本土個案經衛生局完成回溯補充疫調，皆未食用過好市多的冷凍莓果。

但由於食用後有60天潛伏期，因此近日仍食用過的民眾需觀察至6月底。羅一鈞表示，也會請醫師如發現疑似個案，也要詢問是否曾吃過莓果等相關TOCC。