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本土A肝患者完成回溯疫調 羅一鈞：均未吃過好市多莓果

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
好市多進口「科克蘭冷凍三種綜合莓」驗出A肝病毒。圖／食藥署提供
好市多進口「科克蘭冷凍三種綜合莓」驗出A肝病毒。圖／食藥署提供

好市多熱門商品「科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出A肝病毒，民眾人心惶惶。疾管署副署長羅一鈞表示，今年累計31例的本土個案中，經回溯性疫調，都未食用過好市多的冷凍三種綜合莓，近期也無新增通報病例。但因A型肝炎潛伏期達60天，因此近日食用過的民眾應觀察至6月底。

羅一鈞表示，上周原先公布30例本土個案，但有1例境外移入個案改判為本土，因此今年累計31例。但這些本土個案經衛生局完成回溯補充疫調，皆未食用過好市多的冷凍莓果。

但由於食用後有60天潛伏期，因此近日仍食用過的民眾需觀察至6月底。羅一鈞表示，也會請醫師如發現疑似個案，也要詢問是否曾吃過莓果等相關TOCC。

感染A型肝炎雖不會導致慢性肝炎，但有10％至15％患者在急性發病六個月可能有症狀復發，民眾出現相關症狀務必就醫。Ａ型肝炎致死率低，約千分之三，但感染後可能造成肝衰竭，嚴重者恐猛爆型肝炎，通常發生於老年患者或慢性Ｂ型、Ｃ型肝炎等慢性肝病患者。

疾管署副署長羅一鈞表示，今年累計31例的本土個案中，經回溯性疫調，都未食用過好市多的冷凍莓果。記者楊雅棠／攝影
疾管署副署長羅一鈞表示，今年累計31例的本土個案中，經回溯性疫調，都未食用過好市多的冷凍莓果。記者楊雅棠／攝影

肝炎 患者 羅一鈞 好市多

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