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1歲男童腸病毒重症為「伊科病毒」 羅一鈞：多型別流行恐重複感染

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
疾管署副署長羅一鈞表示，今年累積3例腸病毒重症，皆為不同型別。記者楊雅棠／攝影
疾管署副署長羅一鈞表示，今年累積3例腸病毒重症，皆為不同型別。記者楊雅棠／攝影

國內新增1例腸病毒感染併發重症確定病例，為東部1歲男童，經通報檢驗後於5月1日確認感染伊科病毒21型併發腦炎重症；另新增1例腸病毒71型輕症個案，為北部1歲女童。疾管署副署長羅一鈞表示，腸病毒下周開始將進入流行期，今年累積3例腸病毒重症，皆為不同型別。雖然症狀類似，但可能出現重複感染或多型別同時感染的情況，家長需多留意孩童是否出現重症前兆。

根據疾管署統計，上周(4月23日至4月29日)國內腸病毒門急診就診計1萬66人次，較前一周7988人次上升26.0%，已接近1萬1千人次的流行閾值，且高於2017年以來同期。近期實驗室監測顯示腸病毒71型、腸病毒D68、克沙奇A型等不同型別腸病毒於社區活動，疫情傳播風險增加。

疾管署防疫醫師林詠青表示，新增1例腸病毒重症個案為1歲男童，4月17日因出現痙攣、反應遲緩、嘴唇發紺等症狀，當天至醫院就醫並收住小兒加護病房治療。隔天出現發燒、四肢紅疹、喉嚨水泡等腸病毒典型症狀，經通報檢驗後於5月1日確認感染伊科病毒21型併發重症。所幸住院5天後症狀緩解、恢復活力，已返家休養。

另新增1例腸病毒71型輕症病例，為北部1歲女童，4月下旬出現輕微發燒、喉嚨水泡等症狀，當天就醫即住院，第三天恢復活力、症狀改善已出院。

今年累計3例腸病毒感染併發重症病例，分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型及伊科病毒21型；另累計8例腸病毒71型輕症個案。

林詠青呼籲，東部女童並未送至托育中心，但家中成人並未出現相關症狀。他表示，成人感染後恐症狀不明顯，有可能攜帶病毒回家後感染幼童；因此提醒家長返家後也要先洗手、更換衣物，較不會感染孩童。且5歲以下是重症高危險群，應特別注意衛生習慣，如出現重症徵兆也要儘速到大醫院就醫。

羅一鈞表示，由於腸病毒處於多型別流行，尚無法看出流行期將以何種病毒為主。但因為病毒間彼此競爭，出現大流行的機率降低，但仍言之過早。

腸病毒 發燒 羅一鈞

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