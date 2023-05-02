台北醫院介入性血管診療中心啟用 助搶救急重症

台北醫院介入性血管診療中心今天啟用，衛生福利部長薛瑞元表示，此中心能針對心臟與腦血管疾病進行介入性治療，例如快速放支架打通冠狀動脈等，爭取黃金治療時間，意義重大。

薛瑞元今天上午出席衛生福利部台北醫院51週年院慶暨介入性血管診療中心啟用儀式，他致詞時指出，根據衛福部於民國110年十大死因統計，心臟與腦血管疾病分別位居第2與第4名，這2個部分正是介入性血管診療中心主要工作。

他指出，心臟與腦血管一旦發病，短時間內就有生命危險或重度失能可能，以往診斷出來只好轉診到醫學中心，通常就會超過30分鐘黃金治療期，但如果能在短時間內進行介入性治療，例如快速放支架打通冠狀動脈、取出腦血管血栓、或及早發現腦血管異常等，就有機會挽回一命。

薛瑞元表示，介入性血管診療中心開幕的意義重大，希望能協助控制住心臟與腦血管等病情，讓民眾生命多一層保障。

台北醫院院長鄭舜平致詞時指出，介入性血管診療中心有最先進設備器材與軟體，還能串連心臟內科、心臟外科、放射科與神經外科專業技術與優勢，提供急重症病人更準確、有效率的診斷與治療。

鄭舜平說，目前台北醫院也在推動急重症醫療綜合大樓工程，預計民國115年完工，能幫助更多急重症病人獲得更優質醫療照護。

台北醫院透過新聞稿表示，台北醫院成立51年來秉持「全人醫療，誠信創新」理念，不斷追求卓越，去年設立放射治療中心，使癌症病人得到更好醫療服務。

設立放射治療中心後，台北醫院指出，院方今年統整各領域專業手術需求，設立介入性血管診療中心，使用最先進血管攝影機及相關設備，能縮短急重症病人黃金治療時間，充份發揮急重症處理能力。