反核電泰斗肺炎引敗血症離世 醫：照顧老年人注意打呼

生於台灣、享譽國內外的電力專家陳謨星昨日因肺炎引發敗血症過世於長庚醫院，享壽93歲。醫師提醒，老年人肺炎轉敗血症的風險不低，身邊親友可從日常「打呼」、「咳痰」多留心，尤其有糖尿病、高血壓共病平時更要調理好身體抵抗力，讓細菌不致停留肺部過久，跑到其他身體系統引發敗血症。

陳謨星曾任國際電機電子工程學會院士，是享譽國內外的能源專家，擔任多家電廠顧問，生前堅決反對核電，曾痛批「核電就是最爛的電」，核電廠出事機率並非萬一「不出問題才是奇蹟」，更指出，核電建造成本是最貴的，且不能單看核燃料便宜就忽略核廢料成本。

北醫附設醫院胸腔內科主治醫師周百謙表示，一般偶發性肺炎，可能與體質或處於高細菌環境，造成肺部吸入細菌產生發炎，但透過抗生素短期治療加上自體免疫系統都能夠治癒；但若是糖尿病、高血壓、腎功能不佳者，或有肺癌、氣管擴張問題、無法清痰者，白血球免疫能力不如一般人好，細菌停留在肺部過久，就會造成發炎。

周百謙指出，肺炎通常症狀為發燒、胸悶，在老年人身上不易觀察到，因此細菌容易透過肺泡微血管跑到全身，產生菌血症，同時自體免疫不及消滅，跑到循環性系統，如跑到腦部產生腦膜炎、肝臟發炎，逃過肺部微環境的捕捉，造成全身性發炎，細菌擴大過程中會釋放內毒素等，最終引發敗血症。

「免疫力強者，若出現敗血症則給予強心針改善。」周百謙表示，若敗血症發生在免疫力較差者身上，體內作用的細菌若不只一種，抗生素的作用就相當有限，一旦失效就兵敗如山倒，因此老年人平時共病要控制好，把身體保護力養好。

周百謙提醒，老年人生活中細微的現象都可能是徵兆，進食後會不會想咳嗽，喉痰的聲音是否有增加，若沒辦法咳出選擇吞下，就可能將細菌吞入，演變成吸入性肺炎；痰的顏色也要注意，白色、透明皆無妨，若為黃色、綠色甚至黑色就要注意，可能氣管已被細菌破壞；另外，老年人打呼也容易產生鼻倒流、胃酸逆流也會破壞支氣管，若有照顧老年人都可以多加注意，若要防範敗血症最好的方式還是接種疫苗，避免過多病毒在體內增長。

陳謨星的家屬將於5月6日下午一時，於桃園殯儀館信義廳舉辦告別式，共同緬懷一代大師，送陳謨星最後一程。期盼他的精神與理念，能夠永遠流傳下去。