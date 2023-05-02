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猴痘再增12例本土個案 2萬瓶疫苗5月中到貨

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猴痘再增12例本土個案 2萬瓶疫苗5月中到貨

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
疾管署例行疫情記者會出席名單由左到右疾管署疫情中心主任郭宏偉、發言人羅一鈞、防疫醫師林詠青。記者楊雅棠／攝影
疾管署例行疫情記者會出席名單由左到右疾管署疫情中心主任郭宏偉、發言人羅一鈞、防疫醫師林詠青。記者楊雅棠／攝影

國內持續出現猴痘個案，疾管署今天公布新增12例本土個案，個案分布於台北市、桃園市、新北市和台中市等地區，年齡介於20多歲至40多歲，其中包括一例外國籍男性；至今累計64例，包括55例本土、9例境外。疾管署副署長羅一鈞表示，猴痘疫情持平，緊急增購的2萬瓶疫苗、約合6萬人份，預計於5月中旬到貨。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，新增12例猴本土病例，為11例本國籍及1例外國籍男性，發病日介於今年4月10日至4月23日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於4月26日至5月1日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者24名，已進行衛教並自我健康監測21天。

截至5月1日共計完成2萬0936人猴痘疫苗接種服務，符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種2萬471人。緊急增購之2萬瓶疫苗、約合6萬人份，預計於5月中旬到貨，本週將與各縣市衛生局開會討論，以提供因地制宜多元接種服務模式。

目前64則確診個案中，30例已康復，10例仍住院治療中、24例於居家自主健康管理中。全球此波猴痘疫情自去年5月於英國爆發以來，累計至少110國報告逾8.7萬例確診，143例死亡。全球疫情已趨緩，單週新增低於100例，本周新增65例，主要分布於西太平洋區。惟亞太國家近期疫情上升，日本自今年2月起病例數驟升，迄今累計121例，韓國疫情也呈快速上升趨勢，自今年4月起已累計確診40例，另香港、澳洲等國均有零星報告病例。

世界衛生組織(WHO)截至今年4月25日統計資料指出，全球病例96%為男性；年齡中位數34 歲，小於5歲幼兒病例至少324例，性接觸傳染比例約82%。

猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

疫情 猴痘 確診

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