猴痘再增12例本土個案 2萬瓶疫苗5月中到貨

國內持續出現猴痘個案，疾管署今天公布新增12例本土個案，個案分布於台北市、桃園市、新北市和台中市等地區，年齡介於20多歲至40多歲，其中包括一例外國籍男性；至今累計64例，包括55例本土、9例境外。疾管署副署長羅一鈞表示，猴痘疫情持平，緊急增購的2萬瓶疫苗、約合6萬人份，預計於5月中旬到貨。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，新增12例猴本土病例，為11例本國籍及1例外國籍男性，發病日介於今年4月10日至4月23日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於4月26日至5月1日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者24名，已進行衛教並自我健康監測21天。

截至5月1日共計完成2萬0936人猴痘疫苗接種服務，符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種2萬471人。緊急增購之2萬瓶疫苗、約合6萬人份，預計於5月中旬到貨，本週將與各縣市衛生局開會討論，以提供因地制宜多元接種服務模式。

目前64則確診個案中，30例已康復，10例仍住院治療中、24例於居家自主健康管理中。全球此波猴痘疫情自去年5月於英國爆發以來，累計至少110國報告逾8.7萬例確診，143例死亡。全球疫情已趨緩，單週新增低於100例，本周新增65例，主要分布於西太平洋區。惟亞太國家近期疫情上升，日本自今年2月起病例數驟升，迄今累計121例，韓國疫情也呈快速上升趨勢，自今年4月起已累計確診40例，另香港、澳洲等國均有零星報告病例。

世界衛生組織(WHO)截至今年4月25日統計資料指出，全球病例96%為男性；年齡中位數34 歲，小於5歲幼兒病例至少324例，性接觸傳染比例約82%。

猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。