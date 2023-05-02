8萬多字寫下抗疫血淚辛酸 這本書為無名英雄留紀錄

新冠肺炎（COVID-19）從第五類法定傳染病降級為第四類，台灣揮別過去三年抗疫的艱苦時光，台大醫院雲林分院新冠肺炎專責病房也在昨天熄燈，今天發表新書「抗疫的力量－一場沒有英雄的戰爭」，用128頁、8萬3千多字記錄院內無名英雄的無懼守護。

台大雲林分院是雲林縣唯一重度級急救責任醫院，也是傳染病應變醫院，在COVID-19疫情期間，要同時處理確診病人，又要兼顧原有的急重症傷患救治量能，責任極為重大。

雲林縣衛生局技正許淑雲表示，台大雲林分院協助政府完成很多防疫不可能的任務，她印象深刻疫情在全台升三級時，前院長黃瑞仁說，「台大是守護雲林鄉親的最後一道防線，我們不是決定要不要去承擔，而是如何把它做好」，她很感謝該院強大的合作，才能讓政府團隊減輕許多防疫壓力。

台大雲林分院長馬惠明說，疫情期間，台大雲林分院創下許多紀錄，包括首創居家隔離檢疫通訊診療、超前部署打造能夠遠端監測體溫、血氧等生理現象的遠距醫療居家照護包，在2021年5月雙北疫情嚴峻時，主動捐贈投入前線集中檢疫所。

與縣內各級醫院透過區域聯防模式，打造疫情監控儀表板與病房清空計畫儀表板，將雲林各大醫院的資訊連結，在Omicron在社區大爆發時，透過COVID-19智慧e化派案平台，進一步結合醫院與診所，形成科技防護網，為民眾生命安全把關。

不僅台灣婦幼醫學權威的副院長徐明洸為確診產婦緊急開刀，成功接生一對雙胞胎，院內醫護團結成功救治案61和案72、參加「奧捷團」染疫母女，以及歷經腦水腫、猛爆性肝炎、洗腎等病況的Omicron腦炎重症孩童等病人。

馬惠明說，台大雲林分院三年的抗疫成果都是背後無名的醫護團隊一起達成，他認為應該留下紀錄，透過書籍出版傳承經驗，感謝大山電線電纜董事長蘇文彬、華山觀止行館董事長郭志超、誌懋股份有限公司董事長蘇振毅贊助專書編印發行，為無名英雄留下紀錄。