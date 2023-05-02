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基隆捷運綜合規畫期程不符實際進度 基市不甘「吞2年」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今在「基隆南港間通勤軌道建設計畫」綜合規畫期末報告審查會議，提及基市府在財務上需要更寬鬆的期限。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今在「基隆南港間通勤軌道建設計畫」綜合規畫期末報告審查會議，提及基市府在財務上需要更寬鬆的期限。記者邱瑞杰／攝影

交通部鐵道局今天召開「基隆南港間通勤軌道建設計畫」綜合規畫期末報告審查會議，基隆市交通處長王圳宏認為報告中的都市計畫變更期程，不符實際進度，至少應推遲2年，也就是交通部推估最快2032年通車，應延到2034年才合理。

王圳宏說，如果鐵道局不修正綜規期末報告內容，形同要代辦工程的新北市政府，還有配合的基市府「吞2年」，未來基隆捷運如果無法在2032年通車，就說是新北市政府「做太慢」，把延宕的帳算在地方政府頭上。

基隆市長謝國樑今與王圳宏出席審查會議，謝在會中提及基市府在財務上，需要更寬鬆的期限，請鐵道局轉達交通部。他也希望能在5月底、6月初拜會交通部長王國材，討論還款周期等相關議題。

王圳宏則指期末報告第5章「計畫期程與資源需求」，有關基隆捷運整體工期推估與實際進度明顯不符。像報告推估都市計畫變更預定去年3月展開，2024年中完成，就與現況不符，連帶後續2024年中到2026年中用地取得期程，也應往後遞延。

王圳宏說，市府去年根本未編列相關都市計畫變更經費，謝國樑上任後，才辦理追加800萬元預算執行。今年還好行政院有撥發超徵稅金支應，否則還編不出來。要不然「改朝換代」之後，就說市府不配合，沒辦都市計畫變更。

王圳宏表示，基隆捷運綜規報告若今年報行政院核定，後續才能辦理都市計畫變更，時間2年，加上用地取得時間2年，接著才開始施工。基市府今年追加800萬元都計變更預算，通過後預估今年底才委由新北市政府辦理，所以整體工期進度應再推遲2年才合理。

基隆捷運整體工程推估表。圖／基隆市政府提供
基隆捷運整體工程推估表。圖／基隆市政府提供

基隆捷運 都市計畫

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