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半世紀前的感動！雲門再度以《薪傳》為台灣祈福

遠見／ 文 / 馮紹恩
成立達半世紀之久的雲門舞集，今年再度將《薪傳》搬上舞台。雲門舞集提供
成立達半世紀之久的雲門舞集，今年再度將《薪傳》搬上舞台。雲門舞集提供

成立達半世紀之久的雲門舞集，今年再度將《薪傳》搬上舞台，當年以舞喚醒台灣人的拓荒精神，歷經45年，感動猶在。

4月29日週末晚間七點多，中正紀念堂兩廳院戶外，許多民眾逐漸聚集於戲劇院外的兩幅巨大螢幕前；不少人更攜家帶小，大家帶著地墊，或坐或臥，彷彿準備進行一場大型野餐活動。

事實上，雲門舞集今年度上半年的重頭戲，就是林懷民的代表作，《薪傳》45年的全台巡演；這次，雲門特地和國泰金控攜手，在兩廳院外進行戶外轉播；尤其是謝幕後，由現場萬名觀眾一同拉開的巨幅布幕「風調雨順 國泰民安」，為活動帶來最高潮。

《薪傳》以先民拓荒精神，讓戶外萬人感動

圖／《薪傳》以先民拓荒精神，讓戶外萬人感動。雲門舞集提供
圖／《薪傳》以先民拓荒精神，讓戶外萬人感動。雲門舞集提供

雲門今年有50年歷史，而《薪傳》則有45年。要說，是《薪傳》造就林懷民，或當年31歲的林懷民一手做出《薪傳》，都不為過。

林懷民憶起當年，臨時決定將舞蹈的表演場地，從台北更改到嘉義體育館，表面上的說法是要向來台的先賢思齊致意（因其墓位於嘉義），但實際原因，他放在心裡都不敢說。

然而，《薪傳》在1978年準備演出時，正巧碰到美國宣布要與台灣在隔年斷交，正是這一個歷史時刻，將林懷民、雲門和《薪傳》推上世界目光的重要魔幻時刻。

1979年，台美斷交；與此同時期，也吹起了台灣鄉土文學論戰，強調藝文類作品不該再以中國大陸為主，而是要強調台灣的主體性。

而《薪傳》，正是講述先人來台開墾拓荒艱辛，講述「柴船渡烏水，唐山過台灣」的精神。林懷民認為，這正是一齣「台獨」的舞蹈，恐遭警備總部羅織入罪，為了避開他們所在的台北，才把舞蹈的演出場地改在嘉義體育館。

原本票未賣完，嘉義體育館卻在當天湧入6000多人。林懷民回憶起當天，眾人一聽到陳達所唱的《思想起》，都不禁紛紛落下淚。

4月29日戶外公演的當晚，坐在自由廣場中的群眾，雖然沒有如當年在嘉義體育館集體落淚，卻多數肅靜聆聽。自由廣場外，本來就會聚集許多外國群眾，也可見到不少外國面孔的人，因雲門的舞而停下駐足，在現場站著觀賞。

現場高潮，董陽孜揮毫「風調雨順 國泰民安」

圖／董陽孜揮毫「風調雨順 國泰民安」。雲門舞集提供
圖／董陽孜揮毫「風調雨順 國泰民安」。雲門舞集提供

《薪傳》結束的最後謝幕，舞者與林懷民老師也一同從戲劇院中走出，向戶外的觀眾致意並表達感謝。

林懷民說，有你們的喜歡，雲門才能走50年這麼久。他也說，「作為一個跳舞的行業，我們跟各行各業一樣，永遠期待風調雨順，國泰民安。」

話音剛落，就由40多位旗手義工團，和現場觀眾一起拉開45公尺、寬14公尺巨幅布幕，上頭正是由書法家董陽孜揮毫的「風調雨順 國泰民安」。

《薪傳》今年到六月中的巡演共有199場，這也是《薪傳》最後的全台巡迴演出，全台各個演出場次的票券早已銷售一空。

▌延伸閱讀：

雲門舞集50週年《薪傳》再現，林懷民：我悲欣交集！

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（本文出自2023.05.01《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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