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半百男打籃球休克 醫籲運動強度要循序漸進

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園久未運動男子即興打藍球險釀悲劇，聯新國際醫院主治醫師葉松峰提醒高強度運動須循序漸進。圖／聯新國際醫院提供
桃園久未運動男子即興打藍球險釀悲劇，聯新國際醫院主治醫師葉松峰提醒高強度運動須循序漸進。圖／聯新國際醫院提供

桃園市年近50歲男子近日休假與友人相約打藍球，突發心跳停止、昏迷，幸好在場人員立即心肺復甦術急救及送醫，聯新國際醫院團隊緊急手術，在鬼門關前救回中年男子一命，重症醫學部主治醫師葉松峰今天上午表示，如果沒有運動習慣或許久未運動，從事激烈、高強度運動一定要循序漸進逐步提升強度，以免危險。

年近50歲男子，近日應朋友邀約打籃球，大約10分鐘，他突然倒地心跳停止、昏迷，在場人員立即實施心肺復甦術急救，再由119消防隊送醫急救，急診醫師診斷為心肌梗塞，立即由心臟科醫師進行心導管手術，及時挽救該男子一命。

葉松峰接手照護該男子醫治，發現該男子年輕時十分熱衷打籃球運動，之後忙碌事業和家庭，體型肥胖、又有抽菸習慣及3高病史，他已經10多年沒有上場打球，平常只有陪孩子丟球輕度運動，這次應友人邀請重回籃球場打球運動，險些釀成悲劇。

本身也是愛好打籃球的葉松峰表示，馬拉松、攀登高山或球類競賽等比較劇烈的運動，一定要評估自己的身體狀況，注意運動環境因素，適時補充水分、環境通風、適當溫度下，運動才會相對安全，平常沒有運動習慣或太久沒有運動的民眾，一定要謹慎評估自己身體狀況，千萬不要急著達到一定運動強度，必須循序漸進提升強度，打籃球、羽球這類競賽性質運動，激烈程度難以掌握，更要特別留心。

40歲以上民眾（尤其男性），如患有高血壓、高血糖、高血脂3高病人及肥胖、有吸菸習慣，屬於心肌梗塞高風險族群，在夏天氣溫、濕度升高做運動，無形中增加心臟、血管負擔，投入運動前一定要審慎逐步進行，不要人家一揪就誤為可以重返年輕巔峰，運動過程若有呼吸偏喘，休息3-5分鐘無法緩解，或有盜汗、胸悶，就應立刻停止活動、求醫處理，避免危險。

桃園久未運動男子即興打藍球險釀悲劇，聯新國際醫院團隊及時救回。記者曾增勳／攝影
桃園久未運動男子即興打藍球險釀悲劇，聯新國際醫院團隊及時救回。記者曾增勳／攝影

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