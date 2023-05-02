挨批查處好市多A肝莓果動作慢 食藥署：可協助團訟

美式大賣場好市多莓果沾染A肝病毒，引發食安風暴。民進黨立委鍾佳濱、陳靜敏、陳培瑜等人，今日要求行政院消保會應主動調查，協助民眾求償。行政院消保會簡任消保官王德明表示，如果後續有需要，不排除打團體訴訟。食藥署副署長林金富則說，食安法有設置食安基金，如果後續消費者需要進行團體訴訟，可以申請補助。

美國FDA在3月17日公告某牌莓果含A肝病毒，食藥署到4月10日才啟動市場調查，4月28日才公告該項食品確實有A肝病毒。鍾佳濱質疑，拖了4周，食藥署到底在忙什麼？

鍾佳濱批評，規模如此龐大的食安問題，目前只有高雄市衛生局對業者進行裁罰。依照食安法第44條，主管機關可以按次裁罰，裁罰金額從6萬到2億。1萬7千多公斤的A肝莓流入市面，食藥署不開罰嗎？

護理師背景的陳靜敏表示，查清沾染來源很重要，到底是食品包裝人員，還是像過去美國蘋果汁出現大腸桿菌的案例，是來自食品栽種的水源、上下游，從產地到餐桌，經過很多人，都可能是感染的來源。衛生單位必須儘速查明。

陳靜敏說，雖然急性A型肝炎通常會自行痊癒，但對年長者、慢性B肝及慢性C肝感染者仍可能因猛爆性肝炎而有千分之三的致死率。仍舊不能輕忽。她呼籲，曾購買或食用該批冷凍莓果產品的民眾，自最後一次食用日次日起，60天內，如果疑似急性A肝症狀，可至肝膽腸胃科、感染科或家醫科門診就診，確實告知醫師相關飲食史。

林金富表示，食管署並非毫無作為，第一時間就搜尋IFI系統，確認美國通報所指冷凍草莓，同批產品都沒有輸入台灣。食藥署發布綠燈訊息後，認為莓果類風險都有增加，因此進入後市場查核，同時也在邊境擴大各國莓果查核。3月27日好市多報驗一批從智利輸入的綜合莓果，4月10日檢出有A肝病毒，再次啟動後市場抽查。食藥署也立刻發動跨部會及跨署的合作，全面應對相關問題。

林金富說，食藥署已責成地方高雄衛生局進行後續裁罰處理，將可開罰新台幣6萬到2億元。

王德明表示，行政院已經通令全國消保官，退貨問題，各地消保官都可以處理。此外，消保會也已經就團體訴訟的可能做出準備，已經聯絡消基會、消保協會。昨天已經發函請食藥署協助後續食安基金撥補。