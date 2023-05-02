越南芋頭又違規重金屬超標 逾1.5萬公斤銷毀

食藥署公布最新邊境查驗違規名單，出現2件重金屬含量不符規定產品，分別為日本海藻及越南芋頭，其中越南芋頭重金屬超標，逾1.5萬銷毀，這家進口業者過去半年已累計3批不合格產品。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有7項檢驗不合格產品，包括日本海藻及越南芋頭、泰國醃酸筍片、印度馬芹籽、印度克什米爾辣椒粉等，被檢出不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

其中，越南芋頭違規嚴重，據衛福部食藥署統計，去年8月至12月出現3批邊境查驗不合格產品，分別為2批被檢出農藥超標、1批為重金屬含量不符規定，自去年12月起對整體越南進口冷凍芋頭加強抽批查驗比例為20%至50%，將持續到6月25日。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕今天上午接受媒體聯訪時表示，今天發現的越南出口「冷凍芋頭FROZEN TARO （BROKEN）」檢出重金屬含量不符規定，檢出重金屬鉛每公斤0.2毫克，超過食品中污染物質及毒素衛生標準，根菜及塊莖類每公斤0.1毫克鉛限量規定。

陳慶裕說，這家進口越南芋頭業者在過去6個月內輸入6批產品，今天是第3批不合格規定。早在出現第2批不合格產品後，針對這家業者進口品採取100%逐批查驗，因為有持續不符合狀況，未來需要連續5批、超過4.5萬公斤查驗符合規定，才可以恢復到加強抽批查驗。

至於日本出口「海藻（Seaweed）」檢出重金屬含量不符規定，陳慶裕說明，這個進口商品被檢出無機砷每公斤3.8毫克，超過食品中污染物質及毒素衛生標準，藻類食品每公斤1.0毫克無機砷限量規定。這是這家業者過去半年第一次違規，將從一般抽驗2%至10%，加強抽驗提升至20%至50%。