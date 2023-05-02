雲林女性十大癌症乳癌高居第一 縣府送禮券揪婦女篩檢

乳癌、子宮頸癌分居雲林縣女性十大癌症發生率第一、九名，定期篩檢可降低死亡率，為鼓勵未篩女性站出來，雲林縣府將送禮券鼓勵篩檢，今天也請來篩檢車為府內員工篩檢，希望藉此降低婦癌發生與死亡率。

根據衛生福利部最新資料顯示，乳癌、大腸癌、子宮頸癌分別為雲林縣女性十大癌症發生率第1名、第3名及第9名。

雲林縣長張麗善表示，癌症防治重要的原則是趨吉避凶，除改善生活型態可降低致癌風險，定期檢查是早期發現早期治療是不可少的防治策略。

張麗善說，身為女性，更應該注重女性朋友的健康，希望民眾踴躍站出來篩檢，讓婦癌可以在雲林徹底根除。

研究顯示，每2年接受1次乳房X光攝影檢查，可降低41%乳癌死亡率，30歲以上的婦女每3年定期做子宮頸抹片檢查可降低60至90%的死亡率，50歲以上的民眾定期每2年1次糞便潛血檢查可降低35%大腸癌死亡率。

雲林縣衛生局長曾春美指出，今年45歲以上符合乳房攝影篩檢資格有9.9萬人，30歲以上超過6年以上沒有做子宮頸抹片篩檢的有6.8萬人。

為鼓勵女性民眾踴躍出來篩檢，雲林縣36至69歲7年以上未做子宮頸抹片檢查及45至69歲乳房X光攝影檢查初次篩檢的女性，在五月期間至雲林縣各鄉鎮市衛生所一站式服務或社區篩檢站參加檢查，完成篩檢者贈送200元商品禮券，名額有限，9月30日前檢查還可參加5千元禮券抽獎。

曾春美表示，各鄉鎮市每月均有舉辦篩檢活動，請民眾踴躍利用各地衛生所一站式服務或社區篩檢站進行篩檢，也可電話預約。

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