快訊

全國學生美術比賽第一名遭爆抄襲 校方回覆了

影／「行人地獄」路人發怒 OL走斑馬線見轎車不禮讓竟踹車

台積電指漲電價衝擊獲利 台電炸鍋：獲補助應多繳稅

雲林女性十大癌症乳癌高居第一 縣府送禮券揪婦女篩檢

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善鼓勵縣內女性定期完成婦癌篩檢。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善鼓勵縣內女性定期完成婦癌篩檢。記者陳雅玲／攝影

乳癌、子宮頸癌分居雲林縣女性十大癌症發生率第一、九名，定期篩檢可降低死亡率，為鼓勵未篩女性站出來，雲林縣府將送禮券鼓勵篩檢，今天也請來篩檢車為府內員工篩檢，希望藉此降低婦癌發生與死亡率。

根據衛生福利部最新資料顯示，乳癌、大腸癌、子宮頸癌分別為雲林縣女性十大癌症發生率第1名、第3名及第9名。

雲林縣長張麗善表示，癌症防治重要的原則是趨吉避凶，除改善生活型態可降低致癌風險，定期檢查是早期發現早期治療是不可少的防治策略。

張麗善說，身為女性，更應該注重女性朋友的健康，希望民眾踴躍站出來篩檢，讓婦癌可以在雲林徹底根除。

研究顯示，每2年接受1次乳房X光攝影檢查，可降低41%乳癌死亡率，30歲以上的婦女每3年定期做子宮頸抹片檢查可降低60至90%的死亡率，50歲以上的民眾定期每2年1次糞便潛血檢查可降低35%大腸癌死亡率。

雲林縣衛生局長曾春美指出，今年45歲以上符合乳房攝影篩檢資格有9.9萬人，30歲以上超過6年以上沒有做子宮頸抹片篩檢的有6.8萬人。

為鼓勵女性民眾踴躍出來篩檢，雲林縣36至69歲7年以上未做子宮頸抹片檢查及45至69歲乳房X光攝影檢查初次篩檢的女性，在五月期間至雲林縣各鄉鎮市衛生所一站式服務或社區篩檢站參加檢查，完成篩檢者贈送200元商品禮券，名額有限，9月30日前檢查還可參加5千元禮券抽獎。

曾春美表示，各鄉鎮市每月均有舉辦篩檢活動，請民眾踴躍利用各地衛生所一站式服務或社區篩檢站進行篩檢，也可電話預約。

「篩檢抽禮券˙禮券在等你」活動連結->https://reurl.cc/V87Aqy

「癌症健康檢查地點」資訊連結->https://reurl.cc/2WN1yO

雲林 子宮頸癌 衛生所

延伸閱讀

小規模試點營運 雲林張麗善率團出訪 要搶攻大馬蔬果市場　

每年11萬噸垃圾焚化底渣需去化 雲林縣赴新加坡取經

搶攻東南亞市場 張麗善率12家業者前進新加坡

大甲媽祖跨過濁水溪抵雲林！接駕人潮簇擁塞爆 50公尺走了1小時

相關新聞

影／地方抗議仁德幼兒園經費用地「黑箱撤銷」黃偉哲：有誤解

台南市仁德鄉親兩百多人今天齊聚「正義公園」連署抗議，要求仁德國小附設幼兒園案不得撤銷，文小一預定地不得廢除徵收，保護現有...

大專暑期工讀看嘉啦！80個公部門工讀機會月薪2萬6千起

嘉義縣政府為使青年學生提前接觸職場體驗，認識就業環境，培養職場核心職能，今年提供80個公部門工讀機會，薪資每月2萬640...

台南永康蛋黃區有公墓 朱正軒：加速遷葬帶動開發

台南市議員朱正軒今天在民政局業務質詢，指永康區二王公墓位於永康蛋黃區，鄰市總圖書館及永康創意園區，未來還有永康全民運動中...

台南全新藝術團體台江藝術部落協會 首場創作展在七股

台江藝術部落協會是由一群來自台南及全台各地的藝術家與藝術贊助友人共同發起的民間團體，2021年11月成立，首場創作展即日...

嘉南鳳梨盛產 爭取出口

大陸暫停台灣鳳梨、文旦、虱目魚等農漁產品輸入，近期又乾旱少雨，台南市農業局昨天在市議會專題報告，目前鳳梨價格1台斤15到...

台灣本島極西點國聖港燈塔停車難 遊客叫苦

台灣本島極西點的台南七股區國聖港燈塔有「台灣撒哈拉」絕美景致，吸引環島遊客朝聖，市府也設置鐵雕地標，不過現場沒腹地停車不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦