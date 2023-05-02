高雄外海白帶魚大出！北部、台東漁船也來搶撈白金

近期高雄西南至小琉球一帶的海域，出現大量被漁民稱為「黑目仔」的白帶魚，連北部、台東的漁船接獲訊息，都遠道而來捕撈。魚販指出，目前白帶魚因為數量多，體型肥美價格便宜，2尾1公斤體型的白帶魚批發價每公斤350元，體型肥美又便宜，但尚未見出口商大量收購，否則批發價可能會高達每公斤450元至500元。

高雄陳姓船長說，市場常見的白帶魚分成兩種，一種是俗稱「黑目仔」或「瘦帶」，另一種被稱為「油帶」或「黃旗（鰭）仔」；黑目仔身體較長，油帶的身體短、肉較厚，魚鰭帶些許黃色。

高雄羅姓船長表示，正常來講，高雄油帶的產季在秋、冬，魚群出沒的水域淺，大概30多米至100多米深的近海就有，黑目仔產季從春末到夏天，要跑到較遠、深度在160米至200米深的海域作業。

羅姓船長說，去年同時期高雄外海捕獲的白帶魚數量很少，但最近有大發生的跡象，連北部的漁船都來到高雄外海搶撈白金，作業方式以一支釣跟延繩釣為主。

高雄旗津區大汕頭漁港一名女魚販表示，往年高雄釣獲的白帶魚，多半是油帶，而且產季在冬天，最近幾天高雄外海有許多漁船捉到黑目仔，這些漁船大多把漁獲送到東港的魚市場拍賣。

東港魚市的張姓魚販（35歲）今天清晨表示，今年從4月中旬開始，高雄西南至小琉球海域白帶魚大出，連台東的漁船都開來釣，但最近幾天因為流水的關係，捕獲的狀況不佳，不過今天白帶魚又大咬，一艘船至少都捕獲400公斤到500公斤。

張姓魚販說，這一批白帶魚是黑目仔，體型以5指幅寬的居多，也有少量3指幅的小魚，如果是2尾1公斤的等級的大魚，批發價每公斤350元，價格不算好，可能是因為數量多，出口商又沒來收購的關係。

有船長猜測，雖然3月15日大陸宣布恢復我國冰鮮白帶魚、凍竹筴魚輸中管制，結束自去年（2022年）8月3日起管制作為，但有可能出口商還沒接獲對岸的訂單，否則白帶魚現在的收購價格不會這麼低。