快訊

全國學生美術比賽第一名遭爆抄襲 校方回覆了

影／「行人地獄」路人發怒 OL走斑馬線見轎車不禮讓竟踹車

台積電指漲電價衝擊獲利 台電炸鍋：獲補助應多繳稅

噁心嘔吐檢查竟要終生洗腎 醫提醒莫忽視長期疲倦

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
護理師床邊指導病人使用床邊植管方式自行洗腎。記者簡慧珍／攝影
護理師床邊指導病人使用床邊植管方式自行洗腎。記者簡慧珍／攝影

彰化縣45歲胡姓婦人經常疲倦，總以為工作家事兩頭忙，休息夠了就沒事，近日因噁心、嘔吐就醫檢查，竟是末期腎臟病必須終生洗腎，她無法接受，到另一家醫院檢查也是相當結果，考慮再三之後選擇「床邊植管」腹膜透析，在家自行洗腎，每月回診一次即可。

衛福部彰化醫院副院長陳殷正今天說，胡姓病人沒糖尿病和慢性病史，可能是長期慢性腎炎沒治療或先天因素造成，到底哪一種因素已不得而知，必須注意的是婦女比較容易忍耐身體不適導致延誤就醫，胡姓病人就是出現噁心、嘔吐、無力等症狀才看醫生，令人遺憾的是已經末期腎臟病。

胡姓病人對醫護表示，聽到要終生洗腎，好像晴天霹靂，她不知道為何生活正常竟會走到洗腎的地步，現在只能面對，如果每周到醫院洗腎3次勢必影響工作，所以選擇到彰化醫院接受新型「床邊植管」腹膜透析，降低干擾工作及家庭生活。

彰醫副院長陳殷正說，彰醫向台中亞大醫院取經，率先在彰化縣用採用「床邊植管」洗腎方法，跟每周到醫療院所3次血液透析治療，及全身麻醉開刀植管的腹膜透析相比，床邊植管是病人局部麻醉，腎臟科醫師把洗腎需要的導管透過超音波導引放到腹腔，手術在門診即可完成，微創傷口約1公分，隨即可進行腹膜透析。

胡姓病人在腹部植管後，護理師在門診床邊教導如何操作導管清潔及透析藥水進入腹腔，以進行交換毒素和水分後再把藥水引流出來。彰化醫院腎臟科主任蔡旻叡說，透析藥水將會宅配到胡姓家人的住家，她可以每天自行安排腹膜透析的時間，導管在衣服內，出門在外或上班也看不出來，對原本生活影響降到最低。

洗腎

延伸閱讀

糖尿病友怕「吃藥傷腎」…迷信恐洗腎、吃更多藥

天氣熱含糖飲料當水喝恐傷腎 慢性腎臟病提早治療避免洗腎

【慢病最愛問】血糖藥吃多會洗腎？ 醫：糖尿病控制不好，血糖失控才會

嚴重腎衰竭每天洗腎，「五福星」港星吳耀漢逝！腎臟病5症狀，小便有泡沫就是「泡泡尿」嗎？

相關新聞

挨批查處好市多A肝莓果動作慢 食藥署：可協助團訟

美式大賣場好市多莓果沾染A肝病毒，引發食安風暴。民進黨立委鍾佳濱、陳靜敏、陳培瑜等人，今日要求行政院消保會應主動調查，協...

衛福部降級國家消除C肝辦公室 立法院厚生會呼籲恢復

國家喊出「2025年超前世界衛生組織（WHO）清除C肝」，但原屬衛福部的「國家消除C肝辦公室（簡稱C肝辦）」卻於今年2月...

今白天暖如夏高溫上看36度 梅雨季首波鋒面周日到

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日各地多雲時晴，山區午後及東半部仍有零星飄雨的...

動保法修法急轉彎 不禁夜市撈金魚、只禁付費遊戲換鼠兔

農委會預告動保法修正條例，原禁止夜市攤商讓民眾付費撈金魚後帶走，遭攤商痛批既沒溝通也沒配套，「農委會沒事可做嗎？」由於反...

台灣壯麗山水卻觀光難振？ 網曝三大原因：外國客當然不想來

台灣衝刺國旅，觀光局上月20日頒布自由行旅客、境外團客及旅宿業薪資補貼的三項要點，其中自由行來台旅客，事先完成抽獎資格登錄，5月起來台可抽5,000元消費金，國際團客行程超過三天兩夜者，可申請最多5萬元補助。

高雄機場復飛未5成 立委嫌太慢

高雄國際機場疫後航線恢復不到5成，夜間宵禁、地勤缺工等問題令觀光復振困難，立法院交通委員會昨邀交通部長王國材等現勘，王國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦