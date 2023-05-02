噁心嘔吐檢查竟要終生洗腎 醫提醒莫忽視長期疲倦

彰化縣45歲胡姓婦人經常疲倦，總以為工作家事兩頭忙，休息夠了就沒事，近日因噁心、嘔吐就醫檢查，竟是末期腎臟病必須終生洗腎，她無法接受，到另一家醫院檢查也是相當結果，考慮再三之後選擇「床邊植管」腹膜透析，在家自行洗腎，每月回診一次即可。

衛福部彰化醫院副院長陳殷正今天說，胡姓病人沒糖尿病和慢性病史，可能是長期慢性腎炎沒治療或先天因素造成，到底哪一種因素已不得而知，必須注意的是婦女比較容易忍耐身體不適導致延誤就醫，胡姓病人就是出現噁心、嘔吐、無力等症狀才看醫生，令人遺憾的是已經末期腎臟病。

胡姓病人對醫護表示，聽到要終生洗腎，好像晴天霹靂，她不知道為何生活正常竟會走到洗腎的地步，現在只能面對，如果每周到醫院洗腎3次勢必影響工作，所以選擇到彰化醫院接受新型「床邊植管」腹膜透析，降低干擾工作及家庭生活。

彰醫副院長陳殷正說，彰醫向台中亞大醫院取經，率先在彰化縣用採用「床邊植管」洗腎方法，跟每周到醫療院所3次血液透析治療，及全身麻醉開刀植管的腹膜透析相比，床邊植管是病人局部麻醉，腎臟科醫師把洗腎需要的導管透過超音波導引放到腹腔，手術在門診即可完成，微創傷口約1公分，隨即可進行腹膜透析。

胡姓病人在腹部植管後，護理師在門診床邊教導如何操作導管清潔及透析藥水進入腹腔，以進行交換毒素和水分後再把藥水引流出來。彰化醫院腎臟科主任蔡旻叡說，透析藥水將會宅配到胡姓家人的住家，她可以每天自行安排腹膜透析的時間，導管在衣服內，出門在外或上班也看不出來，對原本生活影響降到最低。