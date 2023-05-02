影／立院厚生會提肝炎建言書 籲衛福部恢復C肝辦

立法院厚生會於今日成立「肝炎政策促進委員會」，目標在於促進臺灣加速清除肝炎進度，減少慢性肝病、肝硬化與肝癌患者，降低肝癌發生率，經過兩年的政策研究，邀請國內肝炎權威學者台大副院長高嘉宏、中研院士陳培哲、林口長庚醫院副院長簡榮南、肝基會總執行長楊培銘、陽明交大醫學院副院長吳俊穎、台北總內科部胃腸肝膽科主任黄怡翔、秀傳醫院體系副總裁牟聯瑞、台大公衛學院教授陳秀熙，以及厚生基金會執行長陳柏同、台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟、台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿，共同參與立法院厚生會肝炎政策促進委員會」，並提出國家肝炎政策建言書，期望全面性盤點國家肝炎政策，以期達到2030年WHO消滅病毒性肝炎之目標。

與會專家學者分別針對肝炎篩檢、治療和連結追蹤治療機制提出討論，衛福部國民健康署署長吳昭軍說明，今年把C肝國家肝炎辦公室放在國健署之後，某些特定的事項、族群和特定的節點，可以透過和健保的合作把可能漏掉的部份追回來，才能完成相關的拼圖。 立法院厚生會於今天成立「肝炎政策促進委員會」，衛福部國民健康署署長吳昭軍（右）說明政府政策。記者邱德祥／攝影