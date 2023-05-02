搶阿里山轎篙筍創1公斤40高價 筍農悲沒筍採仍一場空

嘉義縣阿里山特產高山轎篙筍，今年受嚴重旱災及竹簇葉病影響，大減產8成，最近傳出商人搶筍開出1公斤40元天價，創下歷史新高；但，筍農嘆，園內「無筍可割」零星量少，仍「待工中」，很慘烈，根本享受不到高價的喜悅，苦不堪言。

阿里山鄉山美村筍農莊信然表示，目前是轎篙筍產季，開盤價1公斤40元，創下新高，以往大多落在每公斤15元，近年竹筍產量銳減，商人搶筍，普遍價格提高，但往年頂多到一斤35元，今年開盤首度直接大漲。

竹崎鄉中和村長洪銀盛說，奮起湖和石棹是台灣主要轎篙筍產區，今年竹簇葉病及旱災卻雨雙重打擊，目前筍量寥寥無幾，很慘！多數筍農未開工，大家苦不堪言。

「你看，春雨又沒下了，太乾了！」竹崎筍農劉嘉盛說，土壤含水量太低，雖有下雨，仍來不及補充，今年轎篙筍量少到，連彌猴偷吃都不夠，他指出，阿里山「桶筍」原料就是用轎篙筍醃漬製作，讓民眾在非筍季仍吃得到筍子。