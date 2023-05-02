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搶阿里山轎篙筍創1公斤40高價 筍農悲沒筍採仍一場空

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義阿里山特產高山轎篙筍，今年受嚴重旱災及竹簇葉病影響，大減產8成，最近傳出商人搶筍開出1公斤40元天價，創下歷史新高；但，筍農嘆，園內「無筍可割」零星量少，仍「待工中」，很慘烈，根本享受不到高價的喜悅，苦不堪言。

阿里山鄉山美村筍農莊信然表示，目前是轎篙筍產季，開盤價1公斤40元，創下新高，以往大多落在每公斤15元，近年竹筍產量銳減，商人搶筍，普遍價格提高，但往年頂多到一斤35元，今年開盤首度直接大漲。

竹崎鄉中和村長洪銀盛說，奮起湖和石棹是台灣主要轎篙筍產區，今年竹簇葉病及旱災卻雨雙重打擊，目前筍量寥寥無幾，很慘！多數筍農未開工，大家苦不堪言。

「你看，春雨又沒下了，太乾了！」竹崎筍農劉嘉盛說，土壤含水量太低，雖有下雨，仍來不及補充，今年轎篙筍量少到，連彌猴偷吃都不夠，他指出，阿里山「桶筍」原料就是用轎篙筍醃漬製作，讓民眾在非筍季仍吃得到筍子。

里加合作社理事長汪建光指出，轎篙筍受竹簇葉病危害情況愈來愈嚴重，從高海拔1200至1500公尺，向下蔓延至海拔1000公尺，今年加工廠因無筍，至今仍未開工，要重新種植，也無年輕人願意返鄉，未來轎篙筍恐消失匿跡。

今年旱災加竹簇葉病害影響，阿里山轎篙筍園產量少，慘不忍睹。圖／阿里山鄉筍農莊信然提供
今年旱災加竹簇葉病害影響，阿里山轎篙筍園產量少，慘不忍睹。圖／阿里山鄉筍農莊信然提供
嘉縣竹崎筍農劉嘉盛採收有感今年山區各品種筍量與前年百年大旱一樣，少到猴子都不夠吃，很慘。圖／嘉縣竹崎鄉筍農劉嘉聖提供
嘉縣竹崎筍農劉嘉盛採收有感今年山區各品種筍量與前年百年大旱一樣，少到猴子都不夠吃，很慘。圖／嘉縣竹崎鄉筍農劉嘉聖提供
今年旱災加病害，商人搶損加工，阿里山轎篙筍開出1公斤40元高價。圖／阿里山鄉筍農莊信然提供
今年旱災加病害，商人搶損加工，阿里山轎篙筍開出1公斤40元高價。圖／阿里山鄉筍農莊信然提供
嘉縣阿里山鄉里佳村轎篙筍今年產量極少，加工廠收不到竹筍，筍桶空蕩蕩。圖／本報資料照
嘉縣阿里山鄉里佳村轎篙筍今年產量極少，加工廠收不到竹筍，筍桶空蕩蕩。圖／本報資料照

阿里山 嘉義 奮起湖

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