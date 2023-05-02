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消基會抵制加國牛肉進口 食藥署：實地查核風險可忽略

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
衛福部食藥署近日預告將開放加拿大全齡牛肉進口，消基會昨天表態不排除發起拒買活動，食藥署副署長林金富今日在立法院受訪表示，牛肉輸入台灣前，食藥署會做風險管控，加國牛肉等級是「風險可忽略」。記者林縉明／攝影
衛福部食藥署近日預告將開放加拿大全齡牛肉進口，消基會昨天表態不排除發起拒買活動，食藥署副署長林金富今日在立法院受訪表示，牛肉輸入台灣前，食藥署會做風險管控，加國牛肉等級是「風險可忽略」。記者林縉明／攝影

衛生福利部食品藥物管理署將在下半年開放加拿大全牛齡牛肉進口，消基會昨天公開反對揚言發起拒買行動。食藥署副署長林金富今日在立法院受訪表示，牛肉輸入台灣前，食藥署會做風險管控，加國牛肉等級是「風險可忽略」，且依法受理加國申請全牛齡牛肉輸台時，有做攝食風險評估，結果是可接受的，經過相關程序後才對外預告。

目前台灣僅開放加拿大30月齡以下牛肉進口，台灣與加拿大今年2月啟動「投資促進及保障協議」（FIPA）談判，其中包括比照美牛，開放30月齡以上的加拿大牛肉進口。食藥署日前預告將開放加拿大全牛齡牛肉進口，各方可在預告期30天內提出意見。消基會昨天表態反對開放全齡加國牛肉進口，若食藥署執意要開放進口，將發起拒買行動。

林金富表示，牛肉輸入台灣前，政府事前有系統性查核，分為書面審查和國人攝食風險評估，以及到當地屠宰場、畜牧場實地查核，食藥署有跟農委會合作，前往加拿大當地查核，目前技術性審查已告段落，結果跟專家建議都是風險可接受。

根據國際世界動物衛生組織標準，牛肉風險分三等級，分別為風險未明、風險可控制以及風險可忽略，加國牛肉等級為風險可忽略，加上相關風險評估顯示，風險是可以接受，食藥署依規定上網預告開放加國全齡牛開放進口。

食藥署 加拿大

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