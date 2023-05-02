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基隆捷運財務負擔重 謝國樑5月底將找王國材談「盼今年定案」

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
基隆市長謝國樑表示，他預計5月底至6月初前往拜訪交通部長王國材，希望今年內可以定案。記者周湘芸／攝影
基隆市長謝國樑表示，他預計5月底至6月初前往拜訪交通部長王國材，希望今年內可以定案。記者周湘芸／攝影

基隆市長謝國樑先前為基隆捷運槓上中央，後來與交通部達成共識，2周召開一次會議，他今第2次親自前往鐵道局進行「基隆南港間通勤軌道建設計畫」綜合規劃期末報告審查會議，他會後受訪表示，基隆市政府當前財務負擔根本已經超越能舉債上限，需要更寬鬆的周期，預計5月底至6月初前往拜訪交通部長王國材，希望今年內可以定案。

謝國樑表示，針對基隆捷運不只固定來鐵道局開會，4月也開了兩次專案會議，針對地方負擔額，包括細項、徵收及補償等釐清，但隨著細項越來越清楚，金額也逐步往上調。基隆市政府很有誠意，但當前負擔已經超越能舉債上限，在財務面需要更寬鬆的周期，這方面也多次表達，相信交通部跟行政院已經充分理解，願不願意給予更寬容期限就要拜託他們。

謝國樑指出，他預計5月底至6月初在議會會期空檔前往拜訪王國材，希望財務方面今年內可以定案，基於要造福民眾，相信雙方都很有善意，會樂觀看待。

他也說，今天跟鐵道局是針對綜合規畫路廊及技術討論，過程都很融洽，就是依照過去軌道規劃繼續進行，會中主要是新北市跟他們的討論比較多，北北基各交通單位都有保持聯絡，相信每個城市都有要解決的問題。

基隆捷運 交通部長 謝國樑

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