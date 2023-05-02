母親節限定！ 本月媽媽來高雄港搭船賞夕陽只要100元

迎接5月溫馨母親節到來，高雄市輪船公司推出金棧遊港母親節限定優惠活動，只要具備媽媽身分的乘客，5月31日之前搭乘遊港夕陽線及亞灣線，60分鐘航程包含導覽解說，可享專屬優惠價100元。

「金棧遊港」的購票及搭乘地點位在棧貳庫，航班有兩個時段，分別為周六夕陽線17：40、周日亞灣線14：40。航程60分鐘，包含專人導覽、遊港，全票300元，媽媽優惠價100元，子女及母親本人需出示身分證供現場工作人員驗證，孕媽咪出示媽媽手冊也同享優惠，另外65歲以上長者及3至12歲兒童享優待票200元，2歲以下嬰幼兒免費。

輪船公司指出，周六夕陽線會航行至高雄港第一港口防波堤，船上遊客可觀看港灣懸日情景及被夕陽染成金色海平面。此外，高雄港大港橋位在鹽埕區大義路底，這裡也是亞洲最長跨港旋轉橋，周日亞灣線可以從海上觀看大港橋如何在3分鐘內完成水平運轉旋轉。

輪船公司董事長黃淑美說，輪船公司推出5月份金棧遊港母親節限定優惠活動，搭乘海上遊港輪，可從海上視角欣賞高雄港美景，希望大家帶媽媽遨遊高雄港，製造母親節獨家回憶。