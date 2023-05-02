快訊

評／基隆撒幣送電動車 環境工作者指減碳效益有限

Google第1戰輸了！三星悄悄把微軟Bing AI加入手機平板 3功能即刻可用

過馬路苦等3分鐘沒車讓！企鵝妹體驗台式「行人地獄」 怒拒違停合照

母親節限定！ 本月媽媽來高雄港搭船賞夕陽只要100元

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市輪船公司推母親節優惠，5月31日之前搭乘遊港夕陽線及亞灣線，60分鐘航程包含導覽解說，媽咪們可享優惠價100元。圖／高雄市輪船公司提供
高雄市輪船公司推母親節優惠，5月31日之前搭乘遊港夕陽線及亞灣線，60分鐘航程包含導覽解說，媽咪們可享優惠價100元。圖／高雄市輪船公司提供

迎接5月溫馨母親節到來，高雄市輪船公司推出金棧遊港母親節限定優惠活動，只要具備媽媽身分的乘客，5月31日之前搭乘遊港夕陽線及亞灣線，60分鐘航程包含導覽解說，可享專屬優惠價100元。

「金棧遊港」的購票及搭乘地點位在棧貳庫，航班有兩個時段，分別為周六夕陽線17：40、周日亞灣線14：40。航程60分鐘，包含專人導覽、遊港，全票300元，媽媽優惠價100元，子女及母親本人需出示身分證供現場工作人員驗證，孕媽咪出示媽媽手冊也同享優惠，另外65歲以上長者及3至12歲兒童享優待票200元，2歲以下嬰幼兒免費。

輪船公司指出，周六夕陽線會航行至高雄港第一港口防波堤，船上遊客可觀看港灣懸日情景及被夕陽染成金色海平面。此外，高雄港大港橋位在鹽埕區大義路底，這裡也是亞洲最長跨港旋轉橋，周日亞灣線可以從海上觀看大港橋如何在3分鐘內完成水平運轉旋轉。

輪船公司董事長黃淑美說，輪船公司推出5月份金棧遊港母親節限定優惠活動，搭乘海上遊港輪，可從海上視角欣賞高雄港美景，希望大家帶媽媽遨遊高雄港，製造母親節獨家回憶。

高雄港 母親節

延伸閱讀

母親節買好禮到燦坤 滿額抽星宇航空日本仙台來回機票

母親節最讓媽媽心動的卡地亞紅盒子！新包、珠寶最體面

寵愛媽媽！南市觀遊局6景區推母親節優惠方案

苗栗縣母親節活動教導幼兒「進巾奉茶」 親子闖關拿禮物

相關新聞

衛福部降級國家消除C肝辦公室 立法院厚生會呼籲恢復

國家喊出「2025年超前世界衛生組織（WHO）清除C肝」，但原屬衛福部的「國家消除C肝辦公室（簡稱C肝辦）」卻於今年2月...

今白天暖如夏高溫上看36度 梅雨季首波鋒面周日到

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日各地多雲時晴，山區午後及東半部仍有零星飄雨的...

動保法修法急轉彎 不禁夜市撈金魚、只禁付費遊戲換鼠兔

農委會預告動保法修正條例，原禁止夜市攤商讓民眾付費撈金魚後帶走，遭攤商痛批既沒溝通也沒配套，「農委會沒事可做嗎？」由於反...

高雄機場復飛未5成 立委嫌太慢

高雄國際機場疫後航線恢復不到5成，夜間宵禁、地勤缺工等問題令觀光復振困難，立法院交通委員會昨邀交通部長王國材等現勘，王國...

護理師怒三班護病比跳票 照護司：正進行最關鍵這件事

今天下午舉行的五一勞動節大遊行，受到醫護相關工會團體熱烈響應，其中由11個工會共組、成員超過8000多人的台灣醫療工會聯...

影／美式賣場驚見A肝莓 食藥署：食安基金支援打團訟

衛福部食藥署日前公布，好市多公司進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」遭驗出A型肝炎病毒陽性...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦