衛福部降級國家消除C肝辦公室 立法院厚生會呼籲恢復

國家喊出「2025年超前世界衛生組織（WHO）清除C肝」，但原屬衛福部的「國家消除C肝辦公室（簡稱C肝辦）」卻於今年2月降級併入國健署癌症防治組，令外界不解。立法院厚生會今成立「肝炎政策促進委員會」並發表肝炎政策建言書。厚生會長、立委吳玉琴表示，「台灣是肝病大國」，目前仍有6.5萬名C肝患者需要治療，B肝帶原者更高達180萬人，呼籲衛福部應「恢復C肝辦公室，並擴大為國家病毒性肝炎辦公室」，以達到2030年WHO消除病毒性肝炎目標。

國家訂定2025年消除C肝目標、2030年為WHO消除肝炎目標，為此，厚生會提出「國家肝炎政策建言書」。厚生基金會執行長陳柏同說，對於消除B、C肝，短期政策執行建議，「C肝辦公室應擴大提升為國家肝炎辦公室」、「放寬公費肝炎篩檢年齡」、「鼓勵各級醫事機構積極B、C型肝炎篩檢、衛教」，以及「肝炎篩檢國健署批次檔資料流程比照四癌篩檢，並確定連結至治療」。

另建言書提出4項重點訴求，包括「訂定消除B、C型肝炎逐年目標，以達成WHO2030年減除病毒性肝炎目標」、「擴大肝炎篩檢至1986年前出生國民，落實肝炎防治教推廣」、「比照四癌篩檢，確診連結至治療(Linkaget Care，建立肝炎追蹤照護機制」。

陳柏同表示，希望透過建言書，讓政府更加擴大篩檢，尋找更多未接受治療的帶原者，達到2030年WHO消除病毒性肝炎目標，包括減少90%疾病新增、90%帶原者被檢出、80%需治療的B、C型肝炎帶原者接受治療、減少65%死亡及5歲以下兒童的B肝帶原率降至0.1%。

吳玉琴說，為消除C肝，106年健保署通過健保給付C肝口服藥物，從原先一個療程藥價需數百萬元，現在已降至10多萬元，讓患者可以獲得治療；除C肝外，國內仍約有150萬至200萬人的B肝帶原者，未來希望可以透過再生醫療等治療，讓患者可以痊癒。

吳玉琴指出，「肝炎政策促進委員會」目標為加速清除肝炎進度，減少慢性肝病、肝硬化與肝癌患者，降低肝癌發生率，厚生會作為政策推動平台，將持續追蹤、推動肝炎相關政策，希望「台灣是肝病大國」這名稱往後可以消失。

「肝好，人生是彩色的；肝不好，人生是黑白的。」立委溫玉霞說，這是一句耳熟能詳的話，國內已有一流的醫學專家及學者，透過好的建言，一定可洗掉「肝病大國」不好的標籤，但目前沒有放鬆的本錢，一定要加強篩劑、追蹤。

厚生會今成立「肝炎政策促進委員會」邀請國內肝炎權威學者台大醫院副院長高嘉宏、陽明交大醫學院副院長吳俊穎、台大公衛學院教授陳秀熙及厚生基金會執行長陳柏同、台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟、台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿共同參與。並提出國家肝炎政策建言書，期望全面性盤點國家肝炎政策，以達到2030年WHO消诚病毒性肝炎目標。