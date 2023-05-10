高齡攝護腺肥大治療新選擇 微創術式降低風險、復原加快

隨著年齡增加，在男性賀爾蒙的長期刺激下，攝護腺肥大常見於中老年男性。一名90歲老翁因攝護腺肥大導致需要經常到急診反覆導尿，且從三月初開始必須帶著導尿管度日。他因擔憂全身麻醉手術的風險和本身屬於巨大攝護腺，意指體積超過300克，屬於手術困難案例，未接受手術治療，而是透過微創攝護腺導管治療。日前該名老翁已移除尿管，並用大拇指對醫療團隊比了讚，表達對於症狀緩解的喜悅之情，現在他只需定期回診檢查，成功改善其晚年的生活品質。

天主教永和耕莘醫院放射診斷科林俊宇醫師表示，微創攝護腺導管術式為高齡攝護腺肥大患者的治療新選擇。 圖／林俊宇醫師 提供

天主教永和耕莘醫院放射診斷科林俊宇醫師表示，攝護腺動脈是一條不太好找的血管，可透過術前電腦斷層的檢查，提早知道兩側攝護腺動脈的開口處以及走向，縮短術式時間，並降低長時間手術的風險。

微創攝護腺導管治療是一種由介入放射科進行的新型術式，利用X光和電腦斷層對身體內部進行檢查，經左手虎口處微小的切口放置導管後，打入栓塞微球，阻斷攝護腺血流供應。林俊宇醫師更運用「遠端橈動脈鼻煙壺介入法」的經驗導入該術式，不從鼠蹊部而是從手的虎口處放置微創手術的導管，手術全程不須露出生殖器官，保護病人隱私，也讓「無法停用阿斯匹靈或是抗凝血藥物的患者」以及「因疾病造成血小板數值低下無法進行手術的患者」多了一個治療選項。

目前採用的經尿道攝護腺切除術和開放性攝護腺切除均為創傷手術，手術效果確實能維持較長時間，但除了麻醉和手術本身的風險外，多數患者可能會出現逆行性射精的後遺症。而微創攝護腺導管治療是採用局部麻醉、無須放置尿管、復原時間短，多數患者術後可直接下床走動且可大幅降低逆行性射精的機率。但林俊宇醫師也提醒，微創攝護腺導管治療後，有3成患者會經歷暫時性的症狀惡化，並且大部分的患者會遇到術後尿道疼痛的問題，不過上述兩種情形會在兩周至一個月內緩解。

林俊宇醫師表示，出現攝護腺肥大相關症狀如頻尿、夜尿、膀胱無法排空的感覺，當務之急是先至泌尿科作評估。造成這些症狀的病因很多，如果判定確實為攝護腺腫大造成，宜及早對症下藥方能戰勝疾病。