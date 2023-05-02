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高雄撒幣替三原住民鄉吸客 團體最高補助6000

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
行走小長城步道可抵達高雄茂林多納高空吊橋，居高臨下景色秀麗。圖／高市觀光局提供
行走小長城步道可抵達高雄茂林多納高空吊橋，居高臨下景色秀麗。圖／高市觀光局提供

高雄市去年9月起推出國內旅遊團體補助計畫，吸引全國各縣市旅行社500團、超過1萬7000人次遊客來高雄觀光。高市觀光局今天表示，團體補助計畫延長至112年10月31日，另加碼那瑪夏、桃源及茂林三地原民區域旅遊觀光補助1000元，即日起6月30日止，旅行社帶團至高雄3個原民區域指定景點，加碼補助1000元，每團最高補助6000元。

根據「2022高雄國內旅遊團體補助計畫」，國內旅行社只要組團15人以上，安排超過兩天一夜的高雄旅遊可申請補助一晚住宿費，平日（周日至周四）每團補助5000元、假日（周五、周六及國定假日）4000元。

觀光局說明，此次新增「原民旅遊」主題，凡於5月1日至6月30日期間，旅行社組團至高雄原民山區（那瑪夏區、桃源區及茂林區三擇一）造訪具原住民文化之指定景點，則加碼多補助1000元，即平日補助6000元、假日補助5000元。

觀光局提醒，旅行社若要申請國旅團體「原民旅遊」補助，必須前往具有原民文化色彩的景點出遊，當地必須有明顯可被識別的原住民圖騰或字樣可辨識，如建山部落、萬山部落、達卡努瓦部落、桃源區原住民文化館、多納高空吊橋、達卡努瓦里部落願景屋等地。不過如茂林國家風景區、茂林龍頭山、蛇頭山與龜形山、紫蝶幽谷、情人谷，六龜新威森林公園、藤枝森林遊樂區則會視為一般觀光景點，僅可申請一般補助，詳情可上高雄旅遊網查詢（https://khh.travel/zh-tw/event/news/4651）。

多納高空吊橋是高雄茂林區著名景點，居高臨下景色秀麗。記者徐白櫻／攝影
多納高空吊橋是高雄茂林區著名景點，居高臨下景色秀麗。記者徐白櫻／攝影
高雄桃源區原住民文物館布農族及拉阿魯哇族文物。圖／高市觀光局提供
高雄桃源區原住民文物館布農族及拉阿魯哇族文物。圖／高市觀光局提供

旅行社 觀光局 原住民

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