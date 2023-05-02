高雄撒幣替三原住民鄉吸客 團體最高補助6000

高雄市去年9月起推出國內旅遊團體補助計畫，吸引全國各縣市旅行社500團、超過1萬7000人次遊客來高雄觀光。高市觀光局今天表示，團體補助計畫延長至112年10月31日，另加碼那瑪夏、桃源及茂林三地原民區域旅遊觀光補助1000元，即日起6月30日止，旅行社帶團至高雄3個原民區域指定景點，加碼補助1000元，每團最高補助6000元。

根據「2022高雄國內旅遊團體補助計畫」，國內旅行社只要組團15人以上，安排超過兩天一夜的高雄旅遊可申請補助一晚住宿費，平日（周日至周四）每團補助5000元、假日（周五、周六及國定假日）4000元。

觀光局說明，此次新增「原民旅遊」主題，凡於5月1日至6月30日期間，旅行社組團至高雄原民山區（那瑪夏區、桃源區及茂林區三擇一）造訪具原住民文化之指定景點，則加碼多補助1000元，即平日補助6000元、假日補助5000元。