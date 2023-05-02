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望梅止渴！鄭明典曝迎大雨一條件

聯合報／ 記者周湘芸╱台北即時報導
氣象局長鄭明典今天指出，必須等副熱帶高壓帶退出南海，南海北部的西南季風才會建立起來。取自鄭明典臉書
氣象局長鄭明典今天指出，必須等副熱帶高壓帶退出南海，南海北部的西南季風才會建立起來。取自鄭明典臉書

5月正式進入梅雨季，民眾期盼梅雨滯留鋒面快出現，以解除中南部旱象。氣象局長鄭明典今天指出，必須等副熱帶高壓帶退出南海，南海北部的西南季風才會建立起來。

氣象局指出，昨天進入梅雨季，首道鋒面周末報到，但這波為移動性鋒面，與典型的西南風滯留性鋒面不同，預估不會帶來太強的雨勢。觀察五月上旬西南風強度較小，預計五月下旬至六月上旬才會出現大範圍持續性降雨，屆時可望為南部地區帶來明顯雨量。

鄭明典今早在臉書貼出一張圖指出，這個季節，北半球的副熱帶高壓帶(副高)開始增強，太平洋副高延伸入南海是常態，但是整個串聯起來越過中南半島到孟加拉灣，這就不常見了。

鄭明典說，氣候上看，必須等副高退出南海，南海北部的西南季風才會建立起來，這也是觀察台灣梅雨系統發展的重點。

氣象局指出，觀察五月上旬西南風強度較小，預計五月下旬至六月上旬才會出現大範圍持續性降雨，屆時可望為南部地區帶來明顯​雨量​。本報資料照片
氣象局指出，觀察五月上旬西南風強度較小，預計五月下旬至六月上旬才會出現大範圍持續性降雨，屆時可望為南部地區帶來明顯​雨量​。本報資料照片

南海 梅雨 鄭明典

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