好市多A肝莓果風暴 立委要求消保會協助民眾集體求償

好市多自有品牌科克蘭綜合莓，經查驗混有A型肝炎病毒，引發爭議。朝野立委質疑，食藥署未能於接獲通知後預防性下架，也未對企業進行立即查驗，行政查核或封存。民進黨立委鍾佳濱、陳靜敏、陳培瑜質今上午將舉行記者會，要求行政院消保會應主動協助所有食用相關被汙染產品的民眾集體求償。

美國今年3月17日發布業者自主回收多個品牌的冷凍有機草莓及水果產品遭A肝汙染。食藥署3月19日晚間說明，相關產品僅輸銷美國特定州別，台灣沒有進口。

4月11日高市衛生局接獲食藥署通知美國於今年3月通報5起A型肝炎病例，衛生局接獲通報後，啟動聯合稽查大型賣場智利進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」產品，並責令業者預防性下架，經查驗、抽樣5批同類產品，28日接獲通知其中1批產品驗出A型肝炎病毒陽性。

國民黨立委王鴻薇昨天指出，美國3月就發出通報，食藥署卻未依「食品安全衛生管理法」和「消費者保護法」等相關法條依法發出消費警訊，也未對企業進行行政查核或封存，以致讓消費者吃進有風險的食品，是否失職請也要調查清楚。

她表示，目前消基會調查，部分網路購物平台仍販售「科克蘭綜合莓」，目前當務之急，要求主管機關應全面回收下架問題商品，並積極加強邊境檢查，以免再有消費者誤食風險商品，惡害人民健康。