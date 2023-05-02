好市多A肝莓果風暴 立委要求消保會協助民眾集體求償
好市多自有品牌科克蘭綜合莓，經查驗混有A型肝炎病毒，引發爭議。朝野立委質疑，食藥署未能於接獲通知後預防性下架，也未對企業進行立即查驗，行政查核或封存。民進黨立委鍾佳濱、陳靜敏、陳培瑜質今上午將舉行記者會，要求行政院消保會應主動協助所有食用相關被汙染產品的民眾集體求償。
美國今年3月17日發布業者自主回收多個品牌的冷凍有機草莓及水果產品遭A肝汙染。食藥署3月19日晚間說明，相關產品僅輸銷美國特定州別，台灣沒有進口。
4月11日高市衛生局接獲食藥署通知美國於今年3月通報5起A型肝炎病例，衛生局接獲通報後，啟動聯合稽查大型賣場智利進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」產品，並責令業者預防性下架，經查驗、抽樣5批同類產品，28日接獲通知其中1批產品驗出A型肝炎病毒陽性。
國民黨立委王鴻薇昨天指出，美國3月就發出通報，食藥署卻未依「食品安全衛生管理法」和「消費者保護法」等相關法條依法發出消費警訊，也未對企業進行行政查核或封存，以致讓消費者吃進有風險的食品，是否失職請也要調查清楚。
她表示，目前消基會調查，部分網路購物平台仍販售「科克蘭綜合莓」，目前當務之急，要求主管機關應全面回收下架問題商品，並積極加強邊境檢查，以免再有消費者誤食風險商品，惡害人民健康。
鍾佳濱、陳靜敏和陳培瑜3立委今將在立法院舉行記者會，邀集行政院消保會、衛福部食藥署、健保署、疾管署及財政部關務署與會，要求食藥署及關務署為民健康把關應有積極作為，消保會也應主動協助所有食用相關被汙染產品的民眾集體求償。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言