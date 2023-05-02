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天氣風險：今起白天暖如夏 至少持續到周五

聯合報／ 記者周湘芸╱台北即時報導
天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，暖如夏的天氣至少可以持續到周五。本報資料照片
天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，暖如夏的天氣至少可以持續到周五。本報資料照片

暖如夏的天氣來了，天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，今東風環境白天暖熱早晚涼，東部及午後西部山區局部短暫雨。

歐宗學說，今天台灣附近受偏東風影響，氣溫持續回升，西半部白天高溫上看30度，中南部內陸地區有機會來到33-36度。東半部大致在26-29度。

迎風面東半部有局部短暫陣雨機會，西半部普遍晴到多雲，但下午時段山區附近有午後熱對流雲系發展，可能帶來些雨勢，但下雨的範圍及雨量都比較有限。

歐宗學說，明天轉為東南風，各地仍是類似天氣與氣溫型態。周四轉南風環境，各地持續暖熱，天氣普遍晴到多雲，午後山區有局部短暫陣雨機會，中北部、東半部山區機會較高，類似天氣型態預估至少可持續到周五。有點像夏天，戶外長時間活動別忘防曬及多補充水分。

至於周六白天新一波鋒面系統逐漸接近，北部、東半部地區雲量增多陸續轉有不定時局部短暫陣雨、越晚機會越高，中南部仍可維持多雲時晴天氣。

歐宗學指出，周六晚間到週日鋒面通過，各地都有陣雨機會，中北部雨勢可能比較明顯，雖然已進入梅雨季，這波鋒面還不是典型梅雨鋒面系統，屬於移動型系統，預估雨勢會在周日晚間到下周一隨鋒面一掃而過、轉為東北季風環境以後而逐漸趨緩，氣溫也會再次轉涼。

梅雨 東北季風

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