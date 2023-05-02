今白天暖如夏高溫上看36度 梅雨季首波鋒面周日到
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日各地多雲時晴，山區午後及東半部仍有零星飄雨的機率；氣溫續升，北台高溫升至33度、中南部更達36度以上。周日（7 日)「梅雨季」第一波鋒面抵達，屬「移動性鋒面」，約僅1天即通過。
吳德榮指出，今晨觀測資料顯示，台灣東側海上雲層較厚，東側海上有因輻合而產生的降水回波，陸上無降雨。截至清晨4點53分縣市平地最低氣溫為苗栗(西湖鄉)17.0度；各地區平地低溫大約在18至20度，北部(桃園大溪區)17.6度，中部(嘉義東區)18.8度，南部(高雄內門區)19.7度，東部(花蓮壽豐鄉)18.0度。
吳德榮表示，根據最新(1日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(2)日各地多雲時晴，山區午後及東半部仍有零星飄雨的機率；氣溫續升。今日各地區平地氣溫：北部18至30度，中部19至33度，南部20至35度，東部18至32度。
他指出，根據最新模式模擬顯示，明日至周六台灣在暖氣團內，各地晴朗穩定，山區午後偶有零星飄雨的機率；白天「熱如盛夏」，北台高溫升至33度、中部35度、南部更達36度以上，陽光下活動，應注意防曬、防中暑。
他也說，根據最新模式模擬顯示，周日「梅雨季」第一波鋒面抵達，屬「移動性鋒面」，約僅1天即通過；下周一(8日)降雨漸停、轉多雲，但為期末的模擬，鋒面結構、模式還在調整，降雨的範圍及雨勢如何？各國(歐、美、加及氣象局)模式並不一致，顯示有「不確定性」，應持續觀察，不宜過早下定論。
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