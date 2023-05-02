冷眼集／農委會修動保法過程粗糙 處處瑕疵

農委會日前預告「動物保護法」修正草案，然而光是禁止夜市攤商提供撈金魚、烏龜，內容講得不清不楚，昨日下午斬釘截鐵地稱僅提供撈魚體驗、不讓民眾帶走就不違法，晚間隨即大轉彎，改優先禁止鼠、兔等哺乳類動物。相較農委會強調此次修法是近年來最大規模修正，光撈金魚的內容就一改再改，顯然修法過程粗糙、處處充滿瑕疵，完全禁不起考驗。

農委會日前預告「動物保護法」修正草案，禁止夜市攤商以遊戲、娛樂、賭博等名義進行動物交換或贈品，包含撈金魚、撈烏龜，遭攤商批評。面對爭議，農委會僅用一句「目前還在預告階段，收集、彙整意見後會再召開會議討論」。

然而農委會晚間卻臨時改口，稱原草案已設有排除條款，不會影響夜市等民眾生計，農委會將盡快與利害關係人與倡議團體的對話溝通，彙集各方意見作為法案調整依據。

顯然農委會事前根本沒有謹慎思考清楚各方受到的波及，修法過程十分粗糙，除採納動保團體對於動物保護的立場及建議外，卻沒顧及業者心聲；農委會本該仔細斟酌、收納各方意見，但一被挑戰就顯露瑕疵，不免讓人質疑修法方向，是否真能保障動物的權益。

究竟動物保護法的中心思想為何？禁止民眾透過遊戲交換天竺鼠、兔子，難道就可任由民眾不斷地撈魚，即便這些魚被一撈再撈而死，也不受保護嗎？不禁讓人想起台灣的魚販為了讓海鮮新鮮、好吃，直接將用刀在剝皮魚身上劃開一個口，再用手把魚皮剝掉，讓民眾都可感受魚多痛。

沒有經過深思熟慮的修法方向，導致業者反彈、動保團體也錯愕，更凸顯農委會為了修法而修法，恐怕難以真正確保動物的權益，那麼最大規模的修法，究竟保護了誰？