高雄機場復飛未5成 立委嫌太慢

高雄國際機場疫後航線恢復不到5成，夜間宵禁、地勤缺工等問題令觀光復振困難，立法院交通委員會昨邀交通部長王國材等現勘，王國材希望1年內恢復到疫前的航線水準。高雄市府還建議比照台北復北地下道，闢建南北向機場地下道，打通機場南北隔閡，王國材說，已在研議，機場周邊交通配套與新航廈1期工程都在2032年完成。

民航局統計，高雄機場疫前有37條航線，受疫情等因素影響，到今年第1季只恢復16條航線，立委認為速度過慢。華航、長榮都表示，疫後缺工，飛行員、地勤人力不足，不是想飛就能飛；星宇航空則說，新機交機時程不如預期，但未來會開拓高雄航線，以高雄機場為第2基地。

王國材要求航空公司1年內恢復疫情前水準，政府也會朝整合區域觀光資源、加強海外廣告及踩線團，提振觀光。

王國材表示，迎接疫後觀光復甦，行政院已核定880億元，分2期工程興建高雄機場新航廈，第1期即起至2032年，由國內線部分先做，國際航廈預計2040年整建完成。

高雄市交通局指出，高雄機場改建工程完工後，年容量將成長至1650萬人次，目前聯外交通系統勢將無法負荷，建議比照桃園機場及早規畫，並新闢南北向機場地下道解除機場南北隔閡。

王國材表示，已責成民航局及交通部運輸研究所針對機場聯外交通，不管是大眾運輸或周邊道路研擬出因應方案，是否要做南北向機場地下道，則按研究成果推動，整個交通配套與新航廈1期工程同步完成。