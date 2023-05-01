夜市又可撈金魚了！農委會髮夾彎 未來修法「這類動物」優先禁止

農委會預告動保法修正為近年最大規模修正，其中禁止夜市攤商以遊戲、娛樂、賭博等名義進行動物交換或贈品，違者最高可罰25萬元，夜市釣金魚、烏龜恐走入歷史，引發攤商反彈，農委會今晚間大轉彎，緊急發布聲明表示，未來修法會以天竺鼠、兔子等哺乳類為優先禁止動物，至於金魚、烏龜等水族類則暫列排除條款，也就是說，夜市又可以撈金魚了。

農委會4月28日預告「動物保護法」修正草案，包含強化飼主課責、加強管理動物利用與虐待傷害、精進寵物產業管理及動物保護檢查員執法等4大面向，其中第13條禁止商以遊戲、娛樂、賭博等名義進行動物交換或贈品。

農委會今下午才表示，先前針對夜市撈金魚、撈烏龜或玩遊戲送兔子等情況已有不少討論，很多動保團體倡議修法禁止，加上大眾動保意識提高，因此才盼修法讓未來有法可依據、管制，但預告修法後，夜市業者反彈聲大、民眾議論不斷，結果農委會晚間緊急發布聲明表示，撈金魚、撈烏龜不受到限制。

農委會畜牧處動保科長鄭祝菁表示，預告修法本來就是要聽取各界意見，目前也收到夜市攤商業者的意見，經內部討論後，未來修法會優先以哺乳類動物為主，禁止夜市遊戲以天竺鼠、兔子等動物進行動物交換或贈與，而撈金魚、撈烏龜則暫不禁止，強調修法會兼顧動保及業者生計。