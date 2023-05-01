好市多綜合莓驗出A肝！外界質疑3月未發出消費警訊 食藥署回應了

好市多公司進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，抽驗檢出A型肝炎病毒陽性，食藥署已要求20個電商平台全面下架違規產品，加強逐批查驗該業者同類輸入品。

衛福部食藥署南區管理中心副主任蔡佳芬今天晚間告訴中央社記者，好市多綜合莓驗出A肝病毒事件發生後，已增加邊境查驗機制強度，好市多公司進口的冷凍莓果類產品需逐批檢驗；針對各產地輸入的冷凍莓果類，不分進口業者，皆需依現有抽驗規定，增加檢驗A型肝炎病毒項目。

好市多綜合莓驗出A肝病毒，外界質疑，美國早在今年3月就對這批問題冷凍莓果發出通報，但業者持續販售，批食藥署未發出消費警訊，也沒有查核或封存。蔡佳芬回應，已主動即時監測國際食品警訊並發布、監測及抽驗A型肝炎病毒，確保食品安全。

食藥署透過新聞稿表示，食藥署主動監控國際食品警訊，3月19日收到產地墨西哥「冷凍有機草莓」受A肝病毒污染食品回收警訊事件，當天就查詢國內無相同批次產品輸入紀錄，3月20日透過消費者紅綠燈發布國際警訊，同時至好市多公司抽驗自同產地輸入另一款冷凍草莓，進行A肝病毒檢驗結果為陰性。

另外，食藥署也擴大各國莓果產品邊境檢驗A型肝炎病毒，3月27日報驗好市多公司自智利輸入「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」覆盆莓、藍莓、黑莓產品，經抽驗4月10日晚間檢出A肝病毒陽性，進行退運銷毀。

食藥署隨後立即啟動後市場查核機制，4月11日與高雄市政府衛生局前往好市多公司稽查及抽驗不同批次5件產品，好市多公司也將同品項全部產品預防性下架。這次的抽驗產品4月28日完成檢驗，其中4件為陰性、1件為陽性，食藥署當天就對外說明。