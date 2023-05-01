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疫後復振觀光殷切 高市建議先復飛這幾個航點

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
立法院交通委員會今到高雄國際機場視察航線復甦及營運概況。記者王昭月／攝影
立法院交通委員會今到高雄國際機場視察航線復甦及營運概況。記者王昭月／攝影

疫後各界復振觀光殷切，立法院交通委員會今天視察高雄國際機場，高市觀光局建議優先復飛熊本、札幌、琉球、新加坡等重點城市，新闢高雄馬祖直飛航線；國際團客補助北中南不應差異，交通局則建請比照台北復北地下道，配合高雄新航廈施工，闢建南北向機場地下道，東西向北側機場平面道，因應未來交通所需。

立院交通委員邀交通部長王國材、民航局長林國顯、華航、長榮、星宇等航空公共商疫後高雄機場復甦問題。

高市觀光局建議優先復飛熊本、札幌、琉球、新加坡，並新闢馬祖–高雄直飛航線；國際團客補助，北中南應各公平分配6億元，另住宿南部爭取每晚加碼5千元；也加強海外廣告投放及踩線行銷等。

交委會召委許智傑認為航線恢復速度過慢，也希望高雄設為轉運點或能直飛美國，李昆澤則說航線恢復速度令人「不能接受」，回到37條航線的運量是基本要求。華航及長榮表示，疫後因為缺工，前艙飛行員不足，國外也缺地勤接應人力，相關人力即使召回也需花時間培訓，不是他們想飛就能飛。星宇航空則表示，新機交機時程不如預期，但未來會開拓高雄航線，並以高雄機場為第二基地。

高市交通局則建議比照桃園機場，及早規畫高雄機場聯外交通系統。並新闢南北向機場地下道，解除機場南北隔閡。交通局指高雄機場改建工程預計2040年完工，年容量將從2019年750萬人次成長至1650萬人次，目前機場聯外交通系統勢將無法負荷。高市交通局指，機場聯外系統未來可望分散中山四路、高鳳路車流，降低道路負荷、減少繞行；機場直通中山高、台88快速道路，縮短行駛距離。

王國材要求航空公司1年內恢復疫情前水準，政府也會朝整合區域觀光資源、加強海外廣告及踩線團，提振觀光。

桃園機場 航線 馬祖

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