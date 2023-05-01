醫護指防疫津貼跳票 薛瑞元：年底前全數撥發

勞工大遊行每年5月1日舉行，今天一群醫護上街，在太陽下忍著炎熱，穿上兔寶寶裝隔離衣，爭取至今未領取的防疫津貼。衛福部長薛瑞元承諾，今年底前全數撥款完成。

今天是勞動節，五一行動聯盟舉辦「八年全執政、勞工算總帳」遊行，批評蔡政府近8年來的勞工政策「不及格」，並有台灣醫療工會聯合會、台灣護師醫療產業工會、台北市立聯合醫院企業工會、高雄醫學大學醫療企業工會等醫護相關工會團體參加。

台灣醫療工會聯合會今天在凱道遊行，並演出行動劇，提出「醫護要勞權、補償要確實、兌現防疫補償獎勵承諾、合理三班護病比」等訴求。台灣醫療工會聯合會秘書高若想表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，疫情指揮中心今天解散，當初承諾的獎勵卻沒有全數如期發出。

衛福部長薛瑞元今天傍晚告訴中央社記者，醫護防疫津貼持續撥款，但部分預撥未結清，醫療院所不敢全額預撥，撥款較保守才會出現延遲現象，今天起疫情降級、指揮中心解編，已到結算核定階段，將要求負責單位儘速確認最後金額，並承諾醫護人員年底前一定都可拿到防疫津貼。

高若想提到，政府在疫情期間給的承諾不如預期，其中醫檢師PCR每件新台幣1000元、呼吸治療師每人每班1萬元獎勵都被質疑跳票，更點名國軍總醫院左營分院，去年一整年的呼吸治療師治療獎勵一毛錢都沒給出。

高若想表示，專責病房每人每班1萬元則出現被追討狀況，政府將獎勵金發給醫護人員後，卻以收治病人非疑似確診個案、申報有問題為由，要求醫護人員歸還獎勵金。

另外，據台灣醫療工會聯合會統計，台灣在過去3年多的防疫期間，每間醫院約有1成醫療人員在照顧病人的過程中因工染疫。高若想說，相關防疫補償金同樣沒有兌現，整起案件已送監察院，希望衛福部因此被糾舉。

另外，合理的三班護病比也是工會遊行訴求重點之一。高若想說，現在護病比算法雖然合法、但不合理，採取的是醫院不分科、不分班別，所有人算平均，雖然政府已開過訂定三班護病比研商會議，但沒訂出確切期程。薛瑞元回應，現階段各方意見還沒有共識，將積極協調研議。

對於護理人員在內所有勞工的勞動權益，勞動部今天透過新聞稿表示，會持續督促醫療院所確實遵守法令，歷年來均有規劃勞動條件專案檢查，並與各地勞動行政主管機關辦理勞動基準法令研習會，加強工資、工時及休假等規定的宣導，以落實法令，確保勞工權益。