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2023新北閱讀節 艾怡良、吳思賢5月6日、7日在新北市美術館

聯合報／ 記者顏甫珉／台北即時報導
2023新北閱讀節，艾怡良、吳思賢5/6、7在新北市美術館創作舞台壓軸演出。圖／經紀公司提供
2023新北閱讀節，艾怡良、吳思賢5/6、7在新北市美術館創作舞台壓軸演出。圖／經紀公司提供

創作與閱讀密不可分，2023新北閱讀節以「設計．新日常」為主題，5月6、7日在新北市美術館舉辦主活動，其中在活力草原登場的創作舞台，邀請多位創作實力歌手，現場演唱自己的創作曲，也會分享創作過程，讓大家不僅聽音樂，還能了解歌曲背後的創作故事。

5月6日周六由兼具創作與人氣實力的小樂吳思賢壓軸，他預計帶來多首自己創作的歌曲，包括「Want too」、「我來」，還會分享自己的創作心得；創作男神周予天也會帶來創作歌曲，如「放大鏡」等，雖然他就讀經濟系，但對音樂有很深厚興趣而開始創作。

近期人氣看漲的新生代R&B王子鶴 The Crane，去年12月發行專輯「TALENT」受到好評，從音樂幕後轉向幕前，鶴 The Crane也將帶來多首當紅歌曲。同日還有新生代歌手姚冠宇、彤溫岑二重唱，也都會帶來多首歌曲。

5月7日周日邀請金曲歌后艾怡良擔任壓軸，兼具創作實力與高人氣的她，擁有多首讓大家熟悉的創作歌曲，讓人期待這次在2023新北閱讀節，艾怡良將會帶來哪些歌曲？

同日也有實力派的小男孩樂團，將現場演出創作歌曲，還會分享創作的心情與心得，而金鐘得主的琳誼，以一首「蚵仔麵線」讓大家認識，現場當然也會演唱這首歌曲。

新生代創作歌手鹿希派，也會來到創作舞台上演出，以及新生代歌手陳華、胡恂舞師姐妹，擔任當天活動開場，炒熱5月7日的氛圍。

身兼插畫家與DJ的Johnnp，將會在兩天都帶來最棒的音樂秀，讓大家可以在慵懶的午後，逛新日常市集，也能前往藝術街坊C3聆聽閱讀沙龍。

只要前來參加2023新北閱讀節「創作匯集站」活動，並於現場拍照打卡，公開分享於個人FB或IG，並Hashtag標記 #2023新北閱讀節 #設計新日常，2天的13點、15點與17點，出示貼文可於現場服務台，免費獲得「設計新日常．書香淡香水」一瓶，數量有限，換完為止。

活動資訊：

2023新北閱讀節「設計．新日常」

創作匯集站

時間：2023年5月6、7日11～18點

地點：新北市美術館（新北市鶯歌區館前路300號）

活動官網：https://reurl.cc/5MQYVM

主辦單位：新北市政府、新北市文化局、新北市教育局

承辦單位：新北市立圖書館

執行單位：500輯

2023新北閱讀節「設計．新日常」，主活動「創作匯集站」5月6、7日在新北市美術館登場。圖／新北市政府提供
2023新北閱讀節「設計．新日常」，主活動「創作匯集站」5月6、7日在新北市美術館登場。圖／新北市政府提供
小男孩樂團在5月7日，登上2023新北閱讀節創作舞台。圖／新北市政府提供
小男孩樂團在5月7日，登上2023新北閱讀節創作舞台。圖／新北市政府提供
創作男神周予天，將在5月6日帶來多首創作曲。圖／新北市政府提供
創作男神周予天，將在5月6日帶來多首創作曲。圖／新北市政府提供
人氣看漲的R&B王子鶴 The Crane也會帶來多首歌曲。圖／新北市政府提供
人氣看漲的R&B王子鶴 The Crane也會帶來多首歌曲。圖／新北市政府提供
金鐘獎得主琳誼，將演唱「蚵仔麵線」。圖／新北市政府提供
金鐘獎得主琳誼，將演唱「蚵仔麵線」。圖／新北市政府提供

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設計．新日常─2023新北閱讀節

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