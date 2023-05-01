促高雄機場復飛熊本等 交通部：另思考恢復轉機北美

交通部長王國材今天指出，高雄小港國際機場為我國南部區域重要空運樞紐，會請民航局、航空業者鼓勵航空公司增闢航班航點，設法在一年內復飛熊本、札幌、琉球、新加坡等航點，並思考恢復轉機北美航線的可行性。

立法院交通委員會今赴高雄考察地區交通建設，民進黨立委許智傑、邱志偉、李昆澤及賴瑞隆等人出席，王國材率民航局長林國顯、高公局長趙興華、公路總局局長陳文瑞、路政司長林福山等人參加。

今日上午行程前往高雄國際機場聽取民航局簡報高雄機場經營概況及疫後營運（航班增加）情形，並就旅客入出境通關作業進行現勘外；下午也前往岡山區公所與路竹區公所，就北高雄產業園區聯外交通、台1線湖內路竹路段拓寬、岡山路竹延伸線暨岡山車站新設東出口及跨站天橋工程議題，與高雄市政府、當地議員及民眾進行座談會。

交通部路政司發布新聞稿指出，有關高雄機場經營概況及疫後營運（航班增加）情形，民航局說明高雄機場航班航點及運量於疫後已逐步復甦，今年1到3月已恢復飛航16個航點，平均每週120班、載客3.3萬人、載客率71％。

預計至今年10月航點恢復至19個，每周將飛航221班，較疫情期間增加15倍，並將積極推動新航廈、空橋汰換、滑行道改善等各項建設，達成短期恢復區域航線，中長期形塑飛航洲際航線有利條件目標。

王國材指示民航局，加速推動高雄機場各項建設，在2032年完成新航廈建設第一期計畫，在2040年完成第二期計畫，使年旅客服務容量提升至1650萬人次，持續提供優質便利的空運服務，打造南部最具競爭力的國家門戶。