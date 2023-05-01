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撈金魚將走入歷史？夜市業者：改撈「塑膠魚」趣味不變

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
農委會日前預告「動物保護法」修正草案，將禁止夜市攤商以遊戲、娛樂、賭博等名義進行動物交換或贈品，違者最高可罰25萬元。圖／聯合報系資料照
農委會日前預告「動物保護法」修正草案，將禁止夜市攤商以遊戲、娛樂、賭博等名義進行動物交換或贈品，違者最高可罰25萬元。圖／聯合報系資料照

農委會預告「動物保護法」修正草案，攤商禁止以遊戲、娛樂等名義，將動物作贈品交換，夜市撈金魚、烏龜等常見攤販，未來恐將觸法，最重可罰25萬。台中大慶、旱溪夜市管理委員會主任蔡明訓表示，夜市目前僅剩1攤撈金魚，未來也會逐漸輔導轉型，修法正式上路，也會停租給違規攤販。

蔡明訓提到，近年動保意識抬頭，夜市約於4年前開始減少動物相關的攤販入駐，目前僅剩1攤撈金魚，且該攤也逐漸改撈「塑膠魚」，保留趣味也符合動保意識。

蔡明訓說，若修法拍板定案，會配合法令輔導攤販，夜市委員會也不會承租攤位，給不符規定的攤商。吳姓民眾表示，不希望生命遭這般嬉鬧，樂見夜市有這樣的轉變，若改成塑膠魚等方式，趣味不變，尊重每份生命。

夜市 烏龜

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