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好市多冷凍莓果驗出A肝病毒 桃園2家店已全數下架

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
好市多販售的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」驗出A肝病毒，桃園市政府衛生局表示轄內2家分店產品皆已下架。圖／本報資料照
好市多販售的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」驗出A肝病毒，桃園市政府衛生局表示轄內2家分店產品皆已下架。圖／本報資料照

美式賣場好市多（Costco）販售的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」被食藥署抽查驗出A肝病毒，桃園市政府衛生局表示，目前查核轄內2家分店產品皆已下架，因總公司位於高雄，後續將由高雄市衛生局裁罰。

衛生局表示，高雄市政府衛生局上月29日第一時間通報後即派人前往，轄內桃園、中壢2家分店產品皆已下架，目前在退貨階段，退貨後會進入銷毀程序，衛生局將會擔任監察人，現場監督銷毀過程，呼籲民眾盡速前往店家退貨。

衛生局呼籲，消費者如果已經食用，請勿驚慌，請自最後一次食用日次日起進行60天「自我健康監測」，留意自身健康狀況，如有症狀者請儘速就醫告並知飲食史，以利醫師評估感染情況、採檢及是否需自費施打A型肝炎疫苗，並請隨時留意自身健康狀況。

衛生局 桃園 好市多

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