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夜市禁止撈金魚！農委會預告動保法修正草案 違者最高罰25萬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
農委會日前預告「動物保護法」修正草案，將禁止夜市攤商以遊戲、娛樂、賭博等名義進行動物交換或贈品，違者最高可罰25萬元。圖為示意圖，與新聞事件無關。圖／聯合報系資料照
農委會日前預告「動物保護法」修正草案，將禁止夜市攤商以遊戲、娛樂、賭博等名義進行動物交換或贈品，違者最高可罰25萬元。圖為示意圖，與新聞事件無關。圖／聯合報系資料照

農委會日前預告「動物保護法」修正草案，未來禁止夜市攤商以遊戲、娛樂、賭博等名義進行動物交換或贈品，違者最高可罰25萬元，意味著乘載許多童年回憶的夜市撈金魚、撈烏龜遊戲恐將走入歷史。農委會強調，此次修法是很多動保團體的共識，目前還在預告階段，具體上路時程還需視立院審議進度。

農委會4月28日預告「動物保護法」修正草案，引發許多夜市攤商反彈，業者抱怨衝擊很大，官方卻無事先說明溝通，認為應全面考量，也盼政府要有相關配套措施。

針對夜市撈金魚、撈烏龜遊戲，農委會畜牧處副處長江文全今表示，依照修正草案內容規範，只要涉及動物交換與贈與者，除非是經由中央主管機關公告的類型、條件、方式或場所，不受限制外，其餘都依法處理。

江文全表示，此次修法為近年最大規模修正，與很多動保團體溝通並取得共識，但也強調草案仍在預告階段，任何人都可表達意見，具體上路時程及內容還需視立院審議進度狀況。

農委會指出，動保法自1988年11月4日公布實施至迄今已歷經15次修正，反映國人動保意識不斷提升，面對新興動保及寵物管理產業等政策議題，參考先進國家法規、國內社會期待、執行實務及未來管理需求，去年至迄今召開7次會議，邀請各界利害關係團體取得共識，完成此次動保法盤點與檢討。

農委會表示，此次為近年最大規模的修正，包含強化飼主課責、加強管理動物利用與虐待傷害、精進寵物產業管理及動物保護檢查員執法等4大面向，後續將依法制作業報送立法院審議。

農委會 夜市 寵物

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