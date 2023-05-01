偏鄉守護／台東路瑪醫師常不在診所 深入社區居家醫療

台東南北長達176公里，大約是嘉義到屏東的距離，對民眾來說就醫非常不便。位於台東知本的路瑪診所採「主動出擊」的方式看診，一週內居家的時間超過一半，將物理治療直接帶進病患家中，減少不必要的用藥和治療時間；更在居醫療過程中意外發現新冠確診者，可說是「後山健康守護者」。

曹正，路瑪診所院長。某個上午，他和物理治療師到老伯伯家解決因癌症引發的疼痛問題，教導伯伯如何做復健改善。伯伯的太太在旁一邊聽復健注意事項，一邊覺得身體不舒服，於是曹正很有警覺性拿出快篩，一篩結果是陽性，趕緊聯絡女兒有空到診所拿抗病毒藥物。

才看完一個病患，又緊接著到一名中年婦女阿花（化名）家中看診。起初以為阿花是因長時間在家臥床，導致關節、肌肉萎縮，出現步態不穩、行動不便。但經過物治師評估，認為肌肉關節都沒有問題，與曹正討論後，在依據家中許多酒瓶狀況，認為可能是酗酒導致的神經問題而造成步態不穩，著手讓病患接受進一步檢查和調整藥物使用。

現年30多歲的曹正，本是台北人，台大醫學系畢業後曾到台東孩子的書屋擔任社工，發現台東醫療缺乏的問題，就此找到行醫的理由。當時的他和書屋相約，完成醫學專科訓練後，「會再回到台東」。

2021年底，曹正真的回到台東，並落腳知本開設診所。但他的診所很特別，一週五天、15個看診時段，就有五天、9個時段都在跑居家；甚至還聘請特約物理治療師，每兩周從台北飛到台東，一起到病患家中服務。

然而像曹正這樣勤跑居家醫療的診所並不多，曹正表示，公立醫院、區域醫院被規定一定要做居家醫療，但「做多做少看各個醫院」，診所則較少，因為一次出去需要兩班人馬，「很多診所不願意做」。

對於診所一半時間都拿來跑居家，曹正表示，「這更貼近自己對於社區醫療的想法」。由於台東很多老人家，走不出家門去看診，而且有非常多共病問題，要到不同醫生單獨看不同科別，包括心臟、胸腔、腎臟科等。