偏鄉守護／結合物治入家門 偏鄉醫療盼更多空間

位於台東知本的路瑪診所採「主動出擊」的方式看診，並將物理治療直接帶進病患家中，減少不必要的用藥和治療時間。然而這樣的醫療模式仍有許多限制，得靠民間單位協助才得以成型。投注資源的「孩子的書屋」前任理事長陳秋蓉表示，盼主管機關在資源審查上能夠更寬容，讓民間單位有更多發揮和著力的空間。

路瑪診所院長曹正和物理治療師陳怡同一起走進社區，一天下來看診、服務至少5至8個民眾。有的長期在家臥床，得靠物理治療師找出疼痛點，以肌內效貼改善或幫忙「被動式運動」，鍛煉肌肉；有的因為關節變形、行動不便，長期服用止痛劑，靠著物理治療師教導運動，重新站起來行走。

但這樣走進家戶的醫療模式，健保居家醫療計畫和長照在申請上仍有許多限制。曹正表示，健保需要復健科和骨科才可開復健單，但無法出門就醫就代表病患行動不便有復健需求。而以現行制度，要讓物理治療師到家中服務，則必須走長照之路，但其限制可提供復能的時間很少，且三個月沒有明顯進步就必須結案，對於中間地帶的病患來說，遠遠不夠。

「很多老人家出現疼痛，都希望醫師幫他們打針，但打針就是治標不治本」，曹正表示，若讓病患經由物理治療師教導如何運動或使用筋膜放鬆、肌內效貼等方式去除疼痛，就能減少訪視頻率和用藥，且在活動上有顯著進步。

除此之外，曹正舉例，像是步態不穩的阿花（化名），也是透過物理治療發現可能是神經方面有些損害，依此有不同方向的評估；而這類跨專業的醫療模式，在偏鄉尤其重要。因此他也回頭向孩子的書屋申請經費，以支應聘請物治師的費用。

孩子的書屋前任理事長陳秋蓉表示，書屋最重要的四個面向包括「就養、就學、就醫、就業」，因此在社區照顧計畫原本就編列相關預算；有了路瑪診所，等於是可以幫忙執行更深入的就醫照顧，因此不論是協助募集醫療設備、診所辦衛教或是聘請物理治療師的車馬費，都能看到書屋幫忙的影子。

對於路瑪診所深入居家的醫療服務模式，陳秋蓉樂見當地出現良性競爭。她說，過去有些診所因為「樂於」提供老人家打針、拿藥而門庭若市，但路瑪診所出現後反而帶動當地其他診所一起跑衛教、居家關懷，對在地居民來說是一件好事。