五月首週晴暖 週日歡迎梅雨季鋒面

梅雨季首波鋒面來臨！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，台灣自3日起都是晴朗的好天氣，要注意白天熱如盛夏，民眾應注意防曬。天氣風險預報員林孝儒表示，7日將有第一波梅雨季鋒面，但短時間仍難出現持續性的降雨，水情吃緊的中南部還是要節省用水。

全台飆30度高溫

林孝儒表示，東北季風1日開始減弱，北部漸漸轉為有陽光露臉的天氣，中南部也是多雲到晴的天氣。他指出，台灣2日開始將受到高壓迴流影響，各地普遍維持晴時多雲天氣，僅在午後山區受熱力影響有短暫陣雨機會。

他表示，因此氣溫方面，各地白天氣溫偏暖，甚至有些炎熱感，相對更為晴朗的中南部要留意日夜溫差比較大的現象。林孝儒說，預期週日起北方將有道鋒面快速南下通過後轉東北季風影響，北部及東半部將轉陰陣雨天氣，氣溫也將會轉涼，可能帶來的降雨影響仍較有限，氣溫降幅也不大，未來再持續觀察預報變化。

吳德榮補充說，台灣自3日到6日都在暖氣團內，各地晴朗穩定，白天熱如盛夏，北台灣高溫升至33度、中部35度、南部更達36度以上。他呼籲，民眾在陽光下活動，都應注意防曬，以防中暑的狀況。

首波梅雨季鋒面襲台

吳德榮表示，梅雨季第一道鋒面將於7日抵達，屬移動性鋒面，約僅1天即通過，但目前鋒面結構還在調整，故何時受影響，雨勢及雨量又如何，應持續觀察。

林孝儒也提醒說，雖然台灣已進入定義上的梅雨季，不過近期天氣都還算穩定，午後山區因熱對流帶來的短暫陣雨能帶來的降雨量也很有限，且短期間內，尚未有利於梅雨環境建立，與此之前水情吃緊的中南部還是要持續節約用水。

【更多精采內容，詳見 】