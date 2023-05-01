澎湖現罕見日暈現象 民眾直呼驚奇

澎湖今天難得的好天氣，午後還出現「日暈」奇景，一個超大光圈圍著太陽，讓遊客和民眾直呼驚奇，爭相一睹罕見的日暈光學現象。

澎湖今天下午1時30分起出現日暈現象，不少民眾在午後舒爽天氣下，發現在太陽四周白色光環外圍有一圈七彩「霓」環狀或弧狀的卷圈，紛紛拍下PO網分享。

現場民眾表示，當時正好外出，抬頭仰望，意外看到太陽被一個宛若彩虹般的大圈圈環狀包圍；還有民眾當場拍照PO上網，告知有此一光學現象，吸引許多人外出一探天文奇景現象。

澎湖氣象站表示，日暈是由於懸浮在大氣中的冰晶把太陽光或月光折射或反射而形成的光學現象，而大氣中的冰晶通常是由卷雲帶來，當太陽光射入冰晶時，則反射於人類眼睛，產生環狀或弧狀的卷圈，通常為內圈紅光，而外圈為紫光。