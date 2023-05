循環餐具和一次性餐具大對決 碳排放量比較結果出乎意外

政府為推動廢棄物源頭減量政策,從飲食餐具上積極宣導循環餐具及循環杯,環團RE-THINK(重新思考)也進行「循環餐具vs.一次性餐具」環保大對決,發現一次性餐具的碳排放量較循環餐具少,但循環餐具在臭氧層破壞、土地利用及礦物資源消耗的減量效果較佳。

RE-THINK表示,比較台灣麥當勞的一次性餐具及法國麥當勞使用的環保容器,一次性餐具只需考慮製造到廢棄的過程,而循環容器則要考量每次清洗時對環境的影響。

根據Science of The Total Environment期刊的「Improving the environmental sustainability of reusable food containers in Europe」指出,洗碗機每運作一次耗電4.7 MJ使用18克清潔劑、18克軟化鹽、3克亮光劑、13.7公升水,因此根據容量,假設洗碗機每次能洗15套餐具,由此做環境影響估算。

RE-THINK指出,以50套一次性餐具比較1套循環餐具被洗50次,循環餐具在18項環境影響評估指標中有10項勝出,包含臭氧層破壞、臭氧形成影響人類健康及陸域生態、土壤酸化、海洋優養化、陸域生態及人類致癌毒性、土地利用、礦物及化石資源消耗等,特別是臭氧層破壞、土地利用及礦物資源消耗的減量效果極佳。

但也發現一次性餐具較循環餐具的碳排放量低,對於全球暖化(碳排放)、放射性物質、懸浮微粒物質、淡水毒性及優養化、海洋生態毒性、人類非致癌毒性、水資源消耗等項目,對環境影響較小。

RE-THINK表示,此次比較對象為麥當勞,而麥當勞所提供的食物多為乾物,能用較薄、體積小的紙袋承裝,也可以說麥當勞雖然用紙餐具,但也已在餐具的輕量化上做過努力。因此麥當勞改用可清洗的循環餐具,雖能在18項環境影響指標中的10項達到減量效果,但針對碳排放及水資源消耗確實無法減量。

另若與「速食界南霸天」丹丹漢堡比較的話,因為丹丹漢堡餐品品項較多湯湯水水,因此整體包裝的紙與塑膠均有增加,連漢堡袋都是麥當勞的3倍,比較後發現,循環容器的碳排放量比湯湯水水的包裝少40%。

碳排放部分,1套循環容器清洗50次,產生的碳排放量每公斤約為2.98二氧化碳當量、50套一次性餐具碳排放量每公斤4.9二氧化碳當量;水資源消耗部分,循環容器清洗50次使用0.07立方公尺的水、50套一次性餐具則為0.06立方公尺。

RE-THINK表示,民眾若購買湯湯水水的台式小吃,由於一次性容器包裝多,且多半吃油、浸濕難再利用,若自備容器或使用循環容器,在降低環境影響的效果上將非常可觀。

RE-THINK表示,討論一個東西是否環保總難逃百家爭鳴狀態,因為指標這麼多,到底要比較的是省碳、省水、廢棄物量、臭氧層破壞還是化石資源消耗,盡管如此,台灣身為一個海島型國家,土地面積不大、廢棄物處理量能有限,垃圾減量有其必要性,也是作為選擇指標的考量基礎。