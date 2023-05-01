循環餐具和一次性餐具大對決 碳排放量比較結果出乎意外

政府為推動廢棄物源頭減量政策，從飲食餐具上積極宣導循環餐具及循環杯，環團RE-THINK（重新思考）也進行「循環餐具vs.一次性餐具」環保大對決，發現一次性餐具的碳排放量較循環餐具少，但循環餐具在臭氧層破壞、土地利用及礦物資源消耗的減量效果較佳。

RE-THINK表示，比較台灣麥當勞的一次性餐具及法國麥當勞使用的環保容器，一次性餐具只需考慮製造到廢棄的過程，而循環容器則要考量每次清洗時對環境的影響。

根據Science of The Total Environment期刊的「Improving the environmental sustainability of reusable food containers in Europe」指出，洗碗機每運作一次耗電4.7 MJ使用18克清潔劑、18克軟化鹽、3克亮光劑、13.7公升水，因此根據容量，假設洗碗機每次能洗15套餐具，由此做環境影響估算。

RE-THINK指出，以50套一次性餐具比較1套循環餐具被洗50次，循環餐具在18項環境影響評估指標中有10項勝出，包含臭氧層破壞、臭氧形成影響人類健康及陸域生態、土壤酸化、海洋優養化、陸域生態及人類致癌毒性、土地利用、礦物及化石資源消耗等，特別是臭氧層破壞、土地利用及礦物資源消耗的減量效果極佳。

但也發現一次性餐具較循環餐具的碳排放量低，對於全球暖化（碳排放）、放射性物質、懸浮微粒物質、淡水毒性及優養化、海洋生態毒性、人類非致癌毒性、水資源消耗等項目，對環境影響較小。

RE-THINK表示，此次比較對象為麥當勞，而麥當勞所提供的食物多為乾物，能用較薄、體積小的紙袋承裝，也可以說麥當勞雖然用紙餐具，但也已在餐具的輕量化上做過努力。因此麥當勞改用可清洗的循環餐具，雖能在18項環境影響指標中的10項達到減量效果，但針對碳排放及水資源消耗確實無法減量。

另若與「速食界南霸天」丹丹漢堡比較的話，因為丹丹漢堡餐品品項較多湯湯水水，因此整體包裝的紙與塑膠均有增加，連漢堡袋都是麥當勞的3倍，比較後發現，循環容器的碳排放量比湯湯水水的包裝少40％。

碳排放部分，1套循環容器清洗50次，產生的碳排放量每公斤約為2.98二氧化碳當量、50套一次性餐具碳排放量每公斤4.9二氧化碳當量；水資源消耗部分，循環容器清洗50次使用0.07立方公尺的水、50套一次性餐具則為0.06立方公尺。

RE-THINK表示，民眾若購買湯湯水水的台式小吃，由於一次性容器包裝多，且多半吃油、浸濕難再利用，若自備容器或使用循環容器，在降低環境影響的效果上將非常可觀。

RE-THINK表示，討論一個東西是否環保總難逃百家爭鳴狀態，因為指標這麼多，到底要比較的是省碳、省水、廢棄物量、臭氧層破壞還是化石資源消耗，盡管如此，台灣身為一個海島型國家，土地面積不大、廢棄物處理量能有限，垃圾減量有其必要性，也是作為選擇指標的考量基礎。