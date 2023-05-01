好市多A肝莓恐致疫情復燃 醫：台灣60歲以下保護力低

美式賣場好市多（Costco）販售的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」遭驗出A肝病毒，以賣出9427包，民眾吃下後暴露在染病的風險中。專家表示，台灣近年衛生水準提升，僅60歲以上民眾可能帶有自然感染的抗體，若要因應A肝仍以「疫苗」為主，施打兩劑可維持20至30年的保護力。

衛生福利部食品藥物管理署日前公布，好市多公司進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」遭驗出A型肝炎病毒陽性，已售出約1.7萬公斤、9427包。

食藥署提醒，A肝潛伏期15至50天，食用到本次檢驗出A肝病毒莓果的民眾，若出現突然發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、腹部不適、黃疸等症狀，盡速就醫並告知飲食史；A型肝炎屬法定傳染病，疾病管制署亦已啟動相關措施。

A型肝炎的傳染途徑多元，吃到受汙染的食物或水、性接觸、血液傳染，甚至A肝病患照顧者也可能接觸傳染。好心肝診所肝膽腸胃科主治醫師朱祐龍表示，A肝病毒低溫冷凍沒辦法殺死，一定要高溫殺菌，否則仍具有傳染力；而A型肝炎即使在潛伏期也具有傳染力，因此若民眾暴露在A肝莓果之下，使用浴廁後應做好清潔，若有糞便等髒汙殘留，其他使用者不慎接觸到，確實可能造成A肝疫情的擴大。

朱祐龍說，台灣早年衛生水準較差，推估60歲以上民眾，因小時候自然感染而帶有A肝抗體者較多，60歲以下民眾自然覆蓋率則逐漸下降；但A型肝炎感染者愈年輕、症狀愈輕，若年紀較長者，有暴露風險最好的預防方式仍是接種疫苗，完整接種為2劑、活性減毒疫苗，施打間隔半年，抗體可維持20年至30年。

A型肝炎發病後急性期約在一周左右。朱祐龍指出，A型肝炎主要還是要靠人的自體免疫系統來對抗，臨床治療上多只能觀察、支持性療法，有明顯症狀趕緊就醫，若症狀加劇出現猛爆性肝炎則趕緊至急診就醫，症狀嚴重需要進行肝移植，整體致死率則有千分之3。