快訊

全程閩南語對答 郭台銘南部搏感情：不要喊郭董，叫我「阿銘」

屁妹拿香蕉「要餵不餵」騙大象4次！下秒制裁降臨當場噴飛 畫面極度舒適

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防叮咬！郊外踏青染恙蟲病致死率達6成 高雄今年出現1例

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
出外踏青要小心被蚊蟲叮咬。圖／高市府衛生局提供
出外踏青要小心被蚊蟲叮咬。圖／高市府衛生局提供

據中央統計，今年截至今全國恙蟲病通報確診數共18例，包含高雄1例，適逢五一連假加上疫情降階解封，高市府衛生局提醒，民眾前往恙蟲病高風險區後，應盡速更衣沐浴，以防恙蟎叮咬，若發現身體出現焦痂傷口，伴隨發燒、淋巴結腫大、紅疹等症狀，需盡速就醫。

據悉，恙蟲病是由恙蟲東方體立克次體所引起的疾病，恙蟎幼蟲會成群爬到野草頂端等待宿主，如，野鼠、雞、人類、獼猴等，若正巧有適合宿主經過，恙蟲就會寄生宿主身上，衛生局表示，近來不少民眾熱愛登山或郊外踏青，應格外防範恙蟎叮咬。

衛生局指出，恙蟎幼蟲口器短小，無法直接刺入微血管，只能吸組織液，會需花較長的時間吸食，而人類常叮咬在皮膚柔軟處，如衣物緊縮的地方，如襪子、內褲、胸衣束縛處較為常見。

「宜穿著長袖、長褲、長靴、手套。」衛生局提醒，前往野外旅遊時，應有保護性衣物防範恙蟎叮咬，且應盡量避免在草叢附近活動，衣服袖口應束緊、褲管末端塞入鞋套或襪子內，在衣物及皮膚裸露部位可塗抹使用經政府機關核可含DEET或Picaridin之防蚊藥劑。

此外，前往恙蟲病高風險區域活動後，應盡速更衣沐浴清洗相關部位，有效降低感染機率。衛生局提醒，近距離接觸山區猴群等野生動物，都有機會感染恙蟲病。

「平均9到12天，會出現症狀。」衛生局指出，前往高風險區域活動後6至21天，如出現發燒、頭痛、淋巴結腫大、身軀出現紅疹或隱密皺摺處出現無痛性焦痂傷口等疑似恙蟲病症狀，應盡速就醫，並主動告知醫師接觸草叢的暴露史及活動史，恙蟲病未經適當治療，死亡率可高達60％，需格外小心。

恙蟲病未經適當治療，死亡率可高達60％，治療後死亡率小於5％，仍需格外小心。圖／高市府衛生局提供
恙蟲病未經適當治療，死亡率可高達60％，治療後死亡率小於5％，仍需格外小心。圖／高市府衛生局提供

衛生局 恙蟲 淋巴

延伸閱讀

高雄中油大林RDS3廠驚傳員工飲酒 議員要勞工局徹查

高雄苓雅區大樓傳男墜落一樓花圃死亡 警上門同住妹妹才知噩耗

愛媽咪全家來癌篩 高捷、輕軌站加碼抽乘車券、按摩器

影／ 郭台銘南部博感情：不要喊郭董 叫我「阿銘」 批賴不敢談清廉

相關新聞

好市多A肝莓恐致疫情復燃 醫：台灣60歲以下保護力低

美式賣場好市多（Costco）販售的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」遭驗出A肝病毒，以賣出9...

撈金魚觸法？士林夜市：攤商衝擊大 沒溝通也沒配套

農委會預告「動物保護法」修正草案，未來將禁止攤商以遊戲和娛樂等名義，將動物當作贈品交換，一旦立院修法通過，夜市常見撈金魚...

北車大廳特有風景 日學者讚：台灣社會比日本進步很多

日籍學者小笠原欣幸長年研究台灣政治與文化，他昨天在臉書發文，「30年後的今天，台灣社會比日本社會進步很多」。

好市多冷凍莓果驗出A肝病毒 台中兩家店已全數下架

針對美式賣場好市多進口的「科克蘭冷凍三種綜合莓」被食藥署邊境抽驗查出A型肝炎病毒陽性，台中市食品藥物安全處今天說，經昨天...

藝術家林榮德逝世享壽87歲 台南藝文界一大損失

台灣藝術家林榮德4月27日因病辭世，享壽87歲，台南市長黃偉哲得知噩耗，至感不捨，也向家屬致上最深哀悼之意。他表示，林榮...

苗栗縣母親節活動教導幼兒「進巾奉茶」 親子闖關拿禮物

母親節即將到來，苗栗縣政府衛生局及苑裡鎮衛生所今天在苑裡國小附設幼兒園，舉辦育幼敬老、友善鄉鎮活動，教導幼兒「進巾奉茶」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦