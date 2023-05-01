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防叮咬！郊外踏青染恙蟲病致死率達6成 高雄今年出現1例
據中央統計，今年截至今全國恙蟲病通報確診數共18例，包含高雄1例，適逢五一連假加上疫情降階解封，高市府衛生局提醒，民眾前往恙蟲病高風險區後，應盡速更衣沐浴，以防恙蟎叮咬，若發現身體出現焦痂傷口，伴隨發燒、淋巴結腫大、紅疹等症狀，需盡速就醫。
據悉，恙蟲病是由恙蟲東方體立克次體所引起的疾病，恙蟎幼蟲會成群爬到野草頂端等待宿主，如，野鼠、雞、人類、獼猴等，若正巧有適合宿主經過，恙蟲就會寄生宿主身上，衛生局表示，近來不少民眾熱愛登山或郊外踏青，應格外防範恙蟎叮咬。
衛生局指出，恙蟎幼蟲口器短小，無法直接刺入微血管，只能吸組織液，會需花較長的時間吸食，而人類常叮咬在皮膚柔軟處，如衣物緊縮的地方，如襪子、內褲、胸衣束縛處較為常見。
「宜穿著長袖、長褲、長靴、手套。」衛生局提醒，前往野外旅遊時，應有保護性衣物防範恙蟎叮咬，且應盡量避免在草叢附近活動，衣服袖口應束緊、褲管末端塞入鞋套或襪子內，在衣物及皮膚裸露部位可塗抹使用經政府機關核可含DEET或Picaridin之防蚊藥劑。
此外，前往恙蟲病高風險區域活動後，應盡速更衣沐浴清洗相關部位，有效降低感染機率。衛生局提醒，近距離接觸山區猴群等野生動物，都有機會感染恙蟲病。
「平均9到12天，會出現症狀。」衛生局指出，前往高風險區域活動後6至21天，如出現發燒、頭痛、淋巴結腫大、身軀出現紅疹或隱密皺摺處出現無痛性焦痂傷口等疑似恙蟲病症狀，應盡速就醫，並主動告知醫師接觸草叢的暴露史及活動史，恙蟲病未經適當治療，死亡率可高達60％，需格外小心。
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