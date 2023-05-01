復振觀光 交長責成航空公司1年內恢復疫前航線水準

高雄小港國際機場疫後航線恢復不到5成，加上既有夜間宵禁，地勤缺工等問題，觀光復振困難，立法院交通委員會今再邀交通部長王國材至小港機場現勘，王國材希望航空公司能於1年之內趕快恢復到疫前的航線水準。

立院交委會今考察高雄國際機場，關切機場經營概況及疫後營運情形，交通部長王國材會後受訪就小港機場宵禁、新航廈建置及聯外交通等問題表示，高雄機場疫前有37條航線，現在大概約恢復一半，由於國外，尤其是日本地勤缺工，以致航班無法增加，此事已與航空公司討論，盼一年內能恢復疫前水準。

至於高雄機場宵禁問題涉及鄰近住戶問題，王國材與立院交委會召委許智傑均認為需從長計議，目前仍按既定航班規畫，飛機均在白天到離機場，許並表示，未來若能擴建另座機場，是另一選項。

為迎接疫後觀光復甦，行政院長陳建仁日前核定880億，分二期工程興建高雄機場新航廈，但光第一期工程就需費時10年！民航局長對此表示，工程的推進會採施工與營運並進，不致影響國際客進出。

王國材表示，新航廈分為兩期工程，第一期是即起至2032年，由國內線這部分先做，2040年再接續國際航廈這側的整建，他已責成民航局及交通部運輸研究所，針對機場聯外交通不管是大眾運輸或道路，研疑出因應方案，未來是否要做向地下道等方式，均按按研究成果推動，但整個相關的配套，需在新航廈一期工程年完成的同時，通通都完成。