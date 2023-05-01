知名音樂人潘燕山、MUSA返鄉宜蘭開辦培力課 免費報名名額有限

宜蘭有很多年輕人喜愛音樂創作，市公所邀請為「告五人」團體創作音樂的潘燕山老師、來台深耕音樂10幾年的MUSA明馬丁開辦音樂培力工作坊，免費報名參加，機會難得，每場2小時課程，結束後全數退還保證金。

市長陳美玲今天在宣傳活動中介紹兩位知名音樂人，巧合是，潘燕山出生於宜蘭，是不折不扣的宜蘭音樂才子；至於來自阿根廷的MUSA明馬丁老師喜愛宜蘭，入籍台灣的身分證「G」開頭，開心的說：「我也是宜蘭人」。

宜蘭音樂創作人才輩出，時下也有很多年輕人喜歡音樂，陳美玲說，為了引入更多資源，邀請專業人才提攜有志於音樂的在地青年，首次舉辦「宜生產」音樂創作課程，潘燕山與MUSA老師都是具有豐富經驗的重量級創作者，非常難得的機會，希望透過音樂培力發掘更多人才，產出優質音樂。

市公所表示，今年登上小巨蛋的音樂團體告五人，其膾炙人口《披星戴月的想你》、《夜裡無星》、《寂寞留白》、《愛在夏天》等好歌均出自潘燕山之手，歌詞不矯飾，浪漫詩意的文字打動人心。

MUSA明馬丁曾經合作過的對象有陳珊妮、盧廣仲、曹格、王若琳、家家、阿爆、杜德偉和A-Lin等知名歌手，更曾獲得金音創作獎、金曲獎入圍等殊榮。

「歌詞創作工作坊」與「樂感律動工作坊」時間5月20日上午10時至12時、下午2時至4時，上午場歡迎對歌詞寫作有興趣者報名，聆聽潘燕山分享創作技巧；下午場由MUSA帶領學習音樂節奏和律動，了解美洲流行音樂脈絡。