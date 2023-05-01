加拿大牛肉預告進口 消基會嚴正反對籲公開會議紀錄

食藥署日前預告修正「美國及加拿大牛肉及其產品進口規定」草案，將比照美國牛肉，開放全牛齡加拿大牛肉進口，目前已進入30天預告期蒐集各界意見，最快下半年公告上路。消基會今天發聲明指出，消基會嚴正反對，並呼籲我國強化食品安全風險治理的立法政策，積極建立更為完備的風險評估程序與機制，並在風險評估程序中，即應加強風險溝通，與社會大眾諮商；而非僅在預告後，再尋求公眾意見。

消基會指出，至2015年12月，加拿大食品檢驗局（CIFA）發布加牛檢出狂牛症，所有的跡象都指向牛飼料的汙染，報告題為「加拿大第19案牛海綿狀腦病的調查報告」；2021年12月，報載身為全球第8大牛肉出口國的加拿大，再度傳出有牛隻感染牛海綿狀腦病（BSE／俗稱狂牛症），因此，南韓暫停進口加拿大牛肉，而中國、菲律賓等國也跟進。

依食品安全衛生管理法第4條第二項規定：「風險評估，中央主管機關應召集食品安全、毒理與風險評估等專家學者及民間團體組成食品風險評估諮議會為之」。

消基會指出，本次主管機關所稱，進口加拿大牛肉曾經風險評估程序者，其是否踐行上述法文規定之「食品風險評估諮議會」程序，主管機關應澄清以釋疑。若僅是便宜行事之專家諮詢會，則顯非適法。再者，不論是風險評估諮議會」性質，抑僅「專家諮詢會」性質，主管機關均應公開其會議內容及結論，以昭憑信。

消基會呼籲我國強化食品安全風險治理的立法政策，積極建立更為完備的風險評估程序與機制，以符合透明、獨立和客觀專業的國際公認的評估原則，並在風險評估程序中，即應加強風險溝通，與社會大眾諮商；而非僅在預告後，再尋求公眾意見。

消基會指出，加拿大牛傳出狂牛疫情，才不過1年，「飼料」是否足夠安全的疑慮尚未釐清，現在進口全牛齡牛肉，真可說是未把消費者健康視為行政管理上最重要的事，也完全輕忽了消費者倚重政府為民把關的期待。

消基會表示，嚴正反對在加拿大牛尚有安全疑慮，且評估程序恐有違法之際，預告並決定開放加拿大全牛齡牛肉進口。倘衛福部食藥署執意不顧民意，强要開放加拿大牛肉進口，消基會將呼籲消費者發起拒買行動，以捍衛民眾食安健康權益。