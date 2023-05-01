庇護商品進駐微風台北車站 為唐寶寶創造勞動機會

唐氏症基金會庇護商品首次進駐微風台北車站，公益據點今天起開幕，增加旅人接觸唐寶寶機會，為唐寶寶創造勞動機會同時，希望民眾透過限定禮盒，鼓勵有愛大聲說。

唐氏症基金會今天發布新聞稿分享，攜手微風慈善基金會、微風台北車站一起推動「公益即生活」理念，微風台北車站首間結合庇護商品與企業禮盒的公益據點今天開幕，讓民眾可以因為消費，為努力工作、學習自立生活的唐寶寶加油打氣。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，選擇5月1日勞動節進駐微風台北車站二樓，別具意義，象徵大眾一起為唐寶寶創造更多勞動機會；另外，透過伴手禮的包裝設計，鼓勵「愛，不囉嗦」及「愛要大聲說」。

唐氏症基金會介紹，店面販售的伴手禮包裝設計，有讓媽媽開心的巨大讚美禮盒、讓朋友間保持連絡的不尷尬禮盒、讓情人在紀念日慶祝和職場慶生大聲表達心意的傳情禮盒，同時擁有限量時尚伴手禮，甚至可能拿到公益大使謝欣穎、神秘嘉賓的簽名禮物。