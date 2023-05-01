長期致力藝術教育 音樂家林榮德辭世享壽87歲

長期致力台灣藝術教育的音樂家林榮德在4月28日凌晨辭世，享壽87歲；當天安排林榮德等台灣音樂家作品演出、在克羅埃西亞舉辦的「台灣之夜」音樂會，中場休息時間獲知消息，全場起立默哀1分鐘致意。

台南市政府文化局提供資料指出，林榮德出生於台南市歸仁區，藝術演展結合音樂（含現代歌劇）、文學，曾在美國紐約林肯藝術中心．愛佛費雪大音樂廳整場發表個人作品，林榮德長期致力台灣藝術，也落實社會關懷，傳遞愛的能量散播到台灣各處。

文化局指出，林榮德早年留學德國專攻鋼琴、作曲，是擁有清亮嗓音的男高音，一生致力音樂教育，創立林榮德兒童音樂教室，孕育許多在國際樂壇上嶄露頭角的優秀音樂人才。

南市府文化局與觀光旅遊局推動台灣與克羅埃西亞國際文化交流音樂會，前2場於2月分別在台南、高雄舉辦，最終場訂於4月27日（當地時間）在克羅埃西亞首都薩格勒布的利辛斯基演藝廳登場，這場「台灣之夜」由克羅埃西亞廣播電視交響樂團，以及多名克羅埃西亞及台灣音樂家，演出台灣音樂家林榮德、陳樹熙、蕭泰然等人多首作品。

林榮德3月時曾出席在台南市政府舉行的活動宣傳記者會，當時他在記者會中說，這是國人第一次以全場台灣本位的音樂作品，躍登至國際音樂舞台的重要歷史紀錄，現場也將展出50多幅音樂繪畫作品及文學詩選。

林榮德於台灣時間4月28日凌晨在醫院過世，消息傳到克羅埃西亞時，正好是「台灣之夜」音樂會中場休息時間，參與演出的台灣音樂家在會中宣布林榮德過世消息，與會人士起立默哀1分鐘致意。